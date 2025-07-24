沙鹿新區長布達沒辦茶會 傳因盧秀燕沒禮貌遭里長抵制 區長：我建議不辦

台中市政府24日舉辦新任沙鹿區長劉素幸（右四）布達典禮。（市府提供）

2025/07/24 22:55

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天在台灣大道市政大樓舉行沙鹿區長布達暨宣誓交接典禮，運動局專門委員劉素幸調陞沙鹿區長，以往沙鹿區公所都會舉辦茶會歡迎新任區長，這次卻沒有，外傳是沙鹿區10多位里長不滿日前市長盧秀燕到沙鹿為大甲鎮瀾宮董事長顏清標去世的父親顏懷拈香，有里長當場建議市長讓前區長留任，盧秀燕聞言竟不發一語、臭臉離去，讓眾里長傻眼，質疑市長沒禮貌、沒風度而抵制；新任區長劉素幸則表示，因沙鹿區日前淹水，她首要任務就是治水，才建議區公所不要辦理茶會。

前沙鹿區長張世祺於2023年到任，做事認真，深受地方里長等肯定，日前被拔官調任民政局專員。據了解，日前水災，張世祺通報沙鹿區僅1戶淹水，結果消防局通報53戶淹水，引發市長盧秀燕不滿才丟官；張世祺對此表示，通報戶數差別是因時間差的問題，強調區長調專員是平調，市長有市長的考量，不願多做評論。

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有里長表示，本月17日，市長盧秀燕到沙鹿為顏清標去世的父親顏懷拈香，現場有10多位里長，因為不捨張世祺被調走，當場向市長建言讓張世祺留任，不料，盧秀燕竟不發一語，臉很臭就離去，讓現場里長覺得很錯愕，覺得市長很沒禮貌及風度，區公所可能因此才不敢舉辦茶會，新任區長劉素幸一到任可能聽到風聲，也前往拜會沙鹿區里長聯誼會長蔡伶青，蔡伶青也當場向劉素幸表達「並非抵制劉素幸」。

劉素幸表示，以往新區長到任，沙鹿區公所確會舉辦茶會歡迎，但她認為沙鹿區日前淹水，她到任的首要工作就是要好好了解原因，改善沙鹿淹水的情形，因此才建議不要舉辦茶會。

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