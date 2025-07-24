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    沈伯洋哽咽曝與母親「最後一餐」 籲726站出來阻止國家遺憾

    反共護台志工聯盟在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」，曹興誠、沈伯洋（左）。（記者王藝菘攝）

    反共護台志工聯盟在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」，曹興誠、沈伯洋（左）。（記者王藝菘攝）

    2025/07/24 22:03

    〔記者李文馨／台北報導〕首波罷免投票倒數，反共護台志工聯盟今晚在凱達格蘭大道舉行「迎向成功 凱道晚會」，主辦方表示，現場湧入約10萬人。日前歷經喪母之痛的民進黨立委沈伯洋壓軸登場，他哽咽透露，自己6月初原先要與母親吃大餐，同一天卻遭中國媒體攻擊，最後一餐僅吃了路邊的早餐店薯條。他說，他個人的遺憾是他的生命傷痕，拜託大家726站出來阻止國家遺憾。

    沈伯洋宣講時表示，2024年，他們因為沒有擋下藍白惡法，才會那麼多人站出來，各位與罷團才會有現在，「真的很不好意思，我們在第一時間無法擋下，還是要跟大家說一聲對不起」；並提到，這幾週因為親人過世，無法與大家並肩作戰，也很不好意思。

    沈伯洋哽咽提到，6月初是他最後見母親一面，那一天，他答應母親要吃大餐，但同一天，中國媒體對他鋪天蓋地攻擊，紅媒、國民黨、民眾黨跟上，他在短短兩天不斷回應、不斷戰鬥，他最後只帶母親吃了路邊早餐店的薯條，那是自己與母親的最後一餐，母親還跟她說，她最喜歡薯條。

    他說，自己告訴大家這故事，不是博取大家同情，他身為政治工作者，本來就應該站在前面，應對各式各樣的攻擊，但當中國勢力可以伸到台灣，跟台灣勢力、在地協力者合作，可以打擊心智、剝奪時間。

    沈伯洋表示，中國手伸得更深的時候，剝奪的會更多，包含自由、言論、表態與我們的下一代，「我個人的遺憾，那是我個人生命的傷痕，但是國家的遺憾要由各位來阻擋，拜託大家726站出來，我們才能阻止這個國家的遺憾。」

    沈伯洋呼籲，726請走進投票所蓋下同意罷免，告訴全世界，因為我們心有所愛，所以我們不想讓台灣被賣，只能靠大家來書寫台灣歷史，這一陣子大家都非常辛苦，「我失去了親人，但是台灣是我們的母親，我們要用這一生來保護我們的母親」。

    對於大家期待的神秘嘉賓，他說，現場的各位就是神秘嘉賓，神祕就是要創造奇蹟，在座有從國外回來、拖著病痛的、放下工作的、帶著小孩來的，每個人都一樣重要，你們才是國家的主人、你們才是真正的嘉賓，因為有你們台灣才能穩定、台灣才能成為自由之地，「拜託大家，讓台灣人聲音在726、823響徹雲霄」。

    反共護台志工聯盟在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」。（記者王藝菘攝）

    反共護台志工聯盟在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」。（記者王藝菘攝）

    反共護台志工聯盟在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」。（記者王藝菘攝）

    反共護台志工聯盟在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」。（記者王藝菘攝）

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