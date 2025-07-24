高雄點燈亮「台灣」 南罷天志工：7/26回家投同意罷免票愛台灣

南罷天志工團今晚號召民眾站出「台灣」外型，一起點亮手機燈光為台灣祈福、現場高喊大罷免、大成功。（南霸天提供）

2025/07/24 21:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕點亮台灣之夜活動今晚在高雄中央公園登場，大批民眾湧入事先畫好的台灣地圖內，時間一到、一起舉起手機點燈「台灣」；南罷天志工代表Kevin喊話，請大家7月26日回家投同意罷免票，救台灣、愛台灣。

全台罷免行動風起雲湧，高雄罷免志工團「南罷天」今晚在高雄中央公園舉辦燭光祈福行動「點亮台灣之夜」，邀請高雄鄉親為台灣祈福、為民主站出來，吸引逾千民眾齊聚響應。

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南罷天先在現場畫出台灣地圖，邀請民眾陸續站進台灣裡面，在活動主持人倒數計時後，同步高舉手機並亮燈，一起將台灣的樣貌呈現，期間不時高喊「大罷免大成功」、「高雄必勝、台灣必勝」。

南罷天說明，這行動不只是現場集會，更是一場全台串連的民主點燈儀式，來自百工百業的志工與市民，現場以手機燈光象徵以和平、溫柔但堅定的方式，照亮台灣未來，民眾來自各行各業，也代表這片土地上對民主不滅的信仰。

南罷天志工代表Kevin說，南罷天從一階提議開始，已經環島三圈支援每個罷免區域，也把高雄人的光帶給每個罷區；今晚點燈行動，希望可以從高雄點亮台灣，將罷免精神、成功經驗分享全台，也呼籲罷區朋友7月26日一定要回家投同意罷免票。

他強調罷免是為救台灣，罷免不是仇恨、是愛。

罷韓四君子尹立也相當感佩南罷天志工的辛苦，並提到一階提案、二階連署，已經投出兩好球，最重要的是7月26日投出第三個三好球，三振這些毀憲亂政、親中賣台的藍營立委。

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