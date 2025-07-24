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    張善政貼文譴責陸方 綠議員酸張是「我方」的直轄市長嗎？應改成「中國」、我方改「我國」

    桃園市議員黃瓊慧認為桃園市長張善政po文，不敢提中國只提陸方。（擷取自黃瓊慧臉書）

    桃園市議員黃瓊慧認為桃園市長張善政po文，不敢提中國只提陸方。（擷取自黃瓊慧臉書）

    2025/07/24 21:44

    〔記者謝武雄／桃園報導〕台灣世大運跆拳道代表隊在對打項目奪下4面獎牌大放異彩，其中男團頒獎時卻遭中國人員試圖搶奪教育部長賀電；桃園市長張善政今在臉書PO文譴責「陸方」行為，並多次提到與「我方」情況；對此市議員黃瓊慧消遣張善政是「我方」的直轄市長嗎，還把內文「陸方」改成「中國」，「我方」改成「我國」，強調這才是真正台灣人的聲音。

    桃園市政府新聞處長羅楚東回應，張市長嚴正譴責陸方在世大運粗暴無禮的舉動，是為了第一線的中華隊運動員受到的委屈抱不平，也表達支持之意，難道就連譴責，都要符合民進黨規定的體例才算數？民進黨議員這種文字糾察隊的舉動，說穿了就是「假悲憤，真找碴」的行為，對運動員遭受到的不公對待，民進黨議員的悲憤是假，趁機出征才是真。

    此外，黃瓊慧也將「民主社會」改成「民主國家」，「中華隊」改成「台灣隊」，這篇po文也獲得不少網友回響，認為「發這種自我矮化的文還不如不要發」、「避重就輕、似是而非，一貫的伎倆」。

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