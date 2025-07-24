亡國感不是憑空捏造！為了孩子的未來 名醫謝宗學聲援大罷免

中醫大兒童醫院兒童急診科主任謝宗學發文支持大罷免。（擷取自Dr. E小兒急診室日誌臉書）

2025/07/24 21:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免26日投票，百工百業挺罷免，中醫大兒童醫院兒童急診科主任謝宗學也發聲表示，「亡國感」不是憑空捏造，而是這些境外入侵勢力在台協力者不斷「製造」出來的，逼得許多原本不想管政治的人站出來，並高喊，「大罷免大成功！」

謝宗學在臉書發文表示，他上一篇文章只是抒發對於全民普發一萬的心情，結果粉絲數掉了一百多，「等下我要寫的內容，粉絲數會掉多少？我很好奇。不過，我不靠流量吃飯。說真的，粉絲人數多少只是滿足一點點虛榮心，我更在乎的是我的孩子未來能不能還在台灣這個『國家』生活！」

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他指出，從太陽花學運開始，到2016、2020、2024年的總統大選，每一次投票都像參與一場戰爭，一場跟國外入侵勢力的戰爭，說真的很累、很煩但又不得不面對。「我也想不管政治，專心做好自己的專業、跟家人好好在台灣生活就好，但現實是不管政治的結果，就會讓更爛的人治理台灣，影響我的生活，甚至可能失去自己的國家」。

他舉例，現在檯面上多數勢力的立委，不敢說台灣是國家，只敢說台灣是「城市」；總預算胡搞，亂審亂刪；在經濟犯帶領下，無限制擴張立委的職權；比中指、說髒話，脫序行為一再上演，「在我心中，這些立委被罷免只是剛剛好而已」。

謝宗學說，他尊重每個家長保護孩子的方式，「但我認為讓這些不適任立委失去工作，讓孩子可以在自己的國家生活，是現階段最重要的事」。「『亡國感』不是憑空捏造，而是這些境外入侵勢力在台協力者不斷『製造』出來的，逼得許多原本不想管政治的人站出來，因為不這麼做我們的孩子將很快失去現有自由民主的生活模式！支持罷免不適任立委，大罷免大成功！」

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