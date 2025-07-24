衝凱道挺大罷免 王小棣：人民才是國家的主人

導演王小棣登台宣講說，今天人民之所以可以站在這裡，是因為這是一個民主的國家，感謝所有罷團志工，人民才是國家謙卑的主人。（記者王藝菘攝）

2025/07/24 21:13

〔記者李文馨／台北報導〕首波罷免投票倒數，反共護台志工聯盟今晚在凱達格蘭大道舉行「迎向成功 凱道晚會」，現場湧入逾5萬人。資深導演王小棣宣講時說，「人民才是國家的主人，但有人忘記了」；曾當面嗆聲國民黨立委陳玉珍亂砍公視預算的導演陳世杰說，罷免不是報復，而是憲政體制裡給人民修復的機制，現場群眾高喊「滾出我的立法院」。

陳世杰說，我們不是情緒化，而是理性的民主守門人，罷免不是報復，而是憲政體制裡給人民修復的機制。當制度失衡，當多數暴力取代程序正義，當立法院成了分贓之地，「我們不說話就是默許，我們不行動就是放棄」。

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陳世杰也向尚未決定是否投票的選民說，這場大罷免不是一場情緒的宣洩，它不是翻桌，而是整理桌面；我們不是製造混亂，我們是在止血；我們不是在報復，而是在糾正這些違憲亂政。

對於有人稱應該耐心等待2028年立委選舉，陳世杰反問，當家門已經失火，你會等3天後才撥119嗎？應該是齊心協力，立即將熊熊烈火消滅殆盡。他強調，人民不是為了鬥爭而來，而是為了和平而戰；人民不是為了分裂而動員，而是為了團結而站出來。現場群眾高喊：「滾出我的立法院」。

王小棣隨後登台宣講說，今天人民之所以可以站在這裡，是因為這是一個民主的國家，感謝所有罷團志工，人民才是國家謙卑的主人，平常辛苦工作、認真生活，「你們才是國家的主人，但有人忘記了」。

王小棣指出，中華民國還很稚嫩，經過戰爭傷痕、白色恐怖、族群融合，慢慢走到今天，台灣是讓人引以為傲的國家。她說，最近的漢光演習也讓人感動，看到年輕的部隊、演習方式的改變、自己發明的武器，並向這些軍人家庭、孩子致謝。

王小棣強調，沒有人喜歡打仗，自己是一個資深導演，回國拍的第一部電影叫《血戰大二膽》，內容是國共戰爭動盪，這是上一代軍人的故事，誰喜歡打仗？但台灣是民主國家，經過所有困難，我們不應該低頭，謝謝所有志工，讓中華民國民主神采飛揚、台灣人民引以為傲。

導演陳世杰說，罷免不是報復，而是憲政體制裡給人民修復的機制。（記者王藝菘攝）

超過5萬人不懼大雨湧入「迎向成功 凱道晚會」。（記者王藝菘攝）

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