王義川：罷免牛煦庭、萬美玲 安全票數9萬票、8萬票

桃園區青溪民主之夜吸引上千支持者到場，大家高喊「大罷免、大成功」場面熱絡。（記者謝武雄攝）

2025/07/24 21:17

〔記者謝武雄／桃園報導〕「淘汰牛氓」罷免桃園市第一選區立委牛煦庭團體，今晚在桃園區青溪公園舉辦「青溪民主之夜」，吸引上千位支持者到場；民進黨立委王義川提到，選罷法規定同意罷免的票數除了要超過不同意票數外，還要超過總票數25%，因此要罷免立委牛煦庭、萬美玲安全票數分別為九萬票及八萬票，也請所有支持者要擴大拉票範圍，包含車子、保險、直銷、團購都是對象，不要侷限於同溫層。

王義川也提到，這次大罷免投票就是以反共為主軸，如果罷免開票結果不理想，桃園六席都沒有罷免成功，國際社會會直接聯想台灣人不反共，中國則解讀，這是祖國大勝利，台灣只是一小撮人反共，反共不是主流民意，想要變成中國人才是主流民意，而國民黨發言人凌濤更會解讀，國民黨是主流民意、兩岸一家親，更糟糕的是桃園市民認同這些亂砍預算、立院打架的立委。

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王義川也提到，26日下午4點投票結束，大約6點就可以知道投票結果，也希望所有支持者全力衝刺25%門檻，把不同意罷免擺一旁，用選票罷免這些劣質立委。

除了王義川外，議員余信憲、陳雅倫、黃瓊慧、黃家齊、李光達、李宗豪也到場，呼籲支持者，週六一定要出門投下同意罷免票，並和支持者高喊「大罷免、大成功」場面相當熱鬧。

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