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    反惡罷守護中和 侯友宜挺張智倫：我刑事出身 認得好立委

    新北市長侯友宜24日晚上到中和福和宮前廣場，參加立委張智倫舉辦的反惡罷守護中和固本會報，多位國民黨議員和在地里長相挺，營造中和大團結氣勢。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜24日晚上到中和福和宮前廣場，參加立委張智倫舉辦的反惡罷守護中和固本會報，多位國民黨議員和在地里長相挺，營造中和大團結氣勢。（記者翁聿煌攝）

    2025/07/24 20:50

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜24日晚上到中和福和宮前廣場，參加立委張智倫舉辦的反惡罷守護中和固本會報，活動邀集多位國民黨議員和在地里長相挺，營造中和大團結氣勢，侯友宜指出，他自己是刑事出身，認得出張智倫是中和選出來的優秀立委，除了爭取到捷運萬大中和線即將通車，還有泰板輕軌要在中和設站，中和光復線可以直通台北市，張智倫為中和爭取眾多建設，他希望大家踴躍出來投不同意罷免票，為中和留下一席好立委。

    距離投票日僅剩2天，侯友宜馬不停蹄為國民黨籍立委站台，上午到基隆幫林沛祥掃街，晚上再到中和參加張智倫的反罷免造勢，侯友宜說，最近是台灣政治史上最黑暗的日子，民進黨沒有是非，不願接受在野黨監督就提出罷免，要讓台灣的民主自由消失，他希望所有新北市民用選票發聲，大聲喊出不同意罷免。他呼籲在場支持者，除了自己要踴躍出來投不同意票，更要樓上招樓下，一起出來投票，讓真正為中和做事的好立委留下來，讓張智倫繼續為新北市爭取建設。

    新北市長侯友宜（右2）挺藍委張智倫（右3），呼籲支持者投不同意罷免票。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（右2）挺藍委張智倫（右3），呼籲支持者投不同意罷免票。（記者翁聿煌攝）

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