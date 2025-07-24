王小棣也衝凱道！女力代表登台喊「為愛罷免」：台灣人沒在怕戰鬥

「迎向成功，凱道晚會」今晚登場，女力護國計劃上台說，女性就會站在第一線，台灣人沒有在怕戰鬥，「為愛罷免、無畏無懼！」（記者王藝菘攝）

2025/07/24 20:47

〔記者陳政宇／台北報導〕距離7月26日罷免投票倒數最後兩天，反共護台志工聯盟今晚（24日）盛大舉辦「迎向成功，凱道晚會」，超過5萬人不畏暴雨湧入凱道，「女力護國計劃」代表阿迪說，只要台灣有需要，女性就會站在第一線，台灣人沒有在怕戰鬥，「為愛罷免、無畏無懼！」

活動由金曲歌王謝銘祐的表演揭開序幕，知名樂團滅火器接續炒熱氣氛。宣講卡司包含演員陳慕義、導演陳世杰、導演王小棣、作家楊双子，以及女力護國代表、海外返鄉投票青年代表輪番上陣，最後還安排神祕嘉賓壓軸登場。

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阿迪說，她們是來自各行各業的台灣女性，因為很擔心台灣的未來，因此在罷免行動中做文宣及社群，「只要台灣有需要，我們就會站出來，女性就會站在第一線！」

阿迪回顧，藍白立委去年5月強行通過毀憲亂政的擴權法案，這場戰爭就開始了，一場長達一年兩個月的戰鬥，立法院有一群為敵國掏空台灣的立委；而更諷刺的是，當年一起譴責賣國的立委，現在跑得比誰都快、腰彎的比誰都軟。

阿迪說，大家站在這裡，是要守住台灣的國防外交、能源政策、長照醫療，因為過去這幾十年，中國用外交戰、心理戰、文化戰及資訊戰等，以各式各樣、大大小小的手段攻擊台灣，戰爭早就在我們的周圍發生，現在指揮立委，要通過更多對中國有利、要崩解台灣的法案， 情勢非常嚴峻。

不過，阿迪指出，在同樣嚴峻的戰爭裡，台灣贏過一次，就是2020年到2023年的新冠疫情戰役，當時有許多人看衰，但最後打贏一場對中國最漂亮的戰爭。

阿迪呼籲，現在這個艱難時刻，大家要有一樣的信心，只要對國家有愛，一人拉一票、一人拉十票，堅持到最後一刻就會贏；不分男女老少、不分身分職務，只要國家有需要就會站出來、為國家戰鬥，因為台灣這個國家是一次次對抗獨裁所形成，台灣人沒有在怕戰鬥。

導演王小隸出席「迎向成功，凱道晚會」。（記者王藝菘攝）

超過5萬人無懼暴雨湧入凱道。（記者王藝菘攝）

台下民眾雨中高舉「反共護台」標語。（記者王藝菘攝）

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