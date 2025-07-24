「說句公道話」文宣挨批替羅智強反罷 群英里長石忠勝回應了

大安區黃姓讀者向本報投訴，質疑群英里長石忠勝在里民信箱塞傳單「說句公道話」替藍委羅智強反罷，行政不中立。（黃姓讀者提供）

2025/07/24 20:23

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市藍委羅智強等人罷免案26日投票，大安區黃姓讀者向本報投訴，質疑群英里長石忠勝在里民信箱塞傳單「說句公道話」，雖通篇未提投票意向，但內容藉由描述羅的努力，連結到是「為民喉舌的表率」，質疑替羅反罷，行政不中立。對此，石忠勝受訪回應，文宣上並沒有寫說投哪一方，只是陳述羅智強對社區的貢獻，有什麼不對？

這張里長署名的「說句公道話」文宣寫到，今年4月25日傍晚停電，請羅智強協調台電檢修，羅在現場等到晚間復電後，「才拖著疲憊的身軀離開」，過程中他（石忠勝）提議社區變電箱老舊，沒多久就陸續更新，穩定供電和劍及履及的服務態度，「才是我們所需的民意代表」，羅智強在國會發表的讜論乃至基層服務，有目共睹，「就是為民喉舌的表率，大安區之福！國家之幸！」

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黃姓讀者表示，自己支持罷免，看到住家信箱被塞上述傳單很不爽，而且這次門口還有張貼投票所資訊，搭配里長照片，以前都沒有，還看過其他里也出現類似模板，可能是有人統一做的。他不解，把變電箱當政績莫名其妙，通報台電就會來修。由於所在社區藍營支持者居多，社區內的氛圍很微妙，一開始支持罷免的店家在外面放桌子，會被抗議，但畢竟是鄰居，收進去後，互裝沒事也不會嗆對方，頂多在菜市場看到理念不同的攤商，不要去消費就好。

對於里民指控，石忠勝說，確實是他寫的，就是陳述羅智強平常所做的事、對社區的貢獻，但並無下指導棋，文宣上沒說請你投不同意之類的東西，「你要投誰，那是你的事」，這有什麼不對的？為什麼行政不中立？每個人都有表達意見的自由，重點是希望社區和諧，社區內也沒有懸掛任何布條。

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