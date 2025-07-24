台中麵包名店「藏阿胖」公告7/26不營業「要去投票」！網友暴動了

台中名店「藏阿胖」公告7/26不營業「要去投票」，網友狂刷「大罷免大成功」。（圖：擷自店家粉絲專頁）

2025/07/24 20:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免投票倒數計時，台中以「蔥麵包」聞名的知名麵包店「藏阿胖」，日前推出持觀看《看不見的國家》電影票根，可免費兌換10個蔥麵包，引起熱烈迴響。店家再貼公告，7/26不會營業，「因為我們都要去投票」，霸氣喊話「這個國家值得這麼做」，籲民眾回家投票；公告貼出網友暴動，湧入店家粉絲頁刷一排「大罷免大成功」，有人回應，「麵包值得等待但國家無法等待」。

台中藏阿胖6月中旬行動力挺《看不見的國家》這部電影，凡持電影票根到底可免費換取10個蔥麵包，店家老闆強調沒有黨派，但希望台灣人看清楚真正的台灣國際處境，更強調自己是中華民國海軍陸戰隊退伍，雖然已經除役，「但只要有任何人侵犯台灣，一定會站出來到第一線報到」；店家活動吸引兌換熱潮，更有不少網友看完電影沒用票根兌換，直接排隊購買情義相挺。

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大罷免倒數計時，店家再在臉書粉絲專頁公告，「7月26日不營業，因為我們都要去投票」，喊話民眾各自回自己的縣市去投票，如果有收到投票通知單，回家投票吧，並強調，這個國家值得你們這樣做。

店家公告PO文僅提醒大家都要回家投票，但大批網友湧入留言同意罷免力挺，有人刷一排大罷免大成功、「同意罷免，大斬紅徒」、「麵包值得等待，但國家無法等待」，有人肯定「最棒催票文」，還有人號召「用新台幣下架藏阿胖」，更有人許願「不考慮大成功後開宵夜場嗎」，另有網友則忙補充，「沒收到投票通知單，一樣可以返鄉投票」。

不過，也有網友狂刷不同意罷免，有人留言愛吃胖不分顏色，但不能讓民進黨一黨獨大，選輸就罷免，以後沒完沒了。

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