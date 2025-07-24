5萬人湧凱道 陳慕義：3件事凝聚台灣 7/26投同意、恢復民主秩序

首波罷免投票倒數2天，反共護台志工聯盟今晚在凱達格蘭大道舉行「迎向成功 凱道晚會」，現場下著滂沱大雨，但活動開始不到半小時，主辦方宣布人數已破5萬人。（記者王藝菘攝）

2025/07/24 20:39

〔記者李文馨／台北報導〕首波罷免投票倒數2天，反共護台志工聯盟今晚在凱達格蘭大道舉行「迎向成功 凱道晚會」，現場下著滂沱大雨，但活動開始不到半小時，主辦方宣布人數已破5萬人。演員陳慕義宣講時表示，棒球第一、認定中共為敵對國家、大罷免凝聚了台灣人的意識，呼籲選民7月26日、8月23日回家投下同意票，同意國會恢復民主秩序。

詞曲創作人謝銘祐身穿印有「有路，沿路唱著歌」字樣的白色T恤，高唱創作曲《路》，為晚會揭開序幕。隨後「葉霸」老師葉春蓮透過事前錄製的影片呼籲，選民7月26日回到花蓮投下罷免關鍵一票，光復花蓮、保住台灣，除了首惡藍委傅崐萁，其他31人也要罷得漂亮、罷光光。

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陳慕義宣講時表示，他是台灣演藝圈的邊緣人，拍戲的時候尋找台灣人的尊嚴一直是他很重要的功課。台灣這一年發生很多事，第一，棒球得到世界冠軍；第二，賴清德字句堅定地跟全世界說，中華人民共和國是中華民國台灣的敵對國家；第三，台灣人要把出賣人民、當中國內應、背叛國家的立委趕出國會。這3件事讓台灣人的意識凝聚，台灣人不是任何人可以輕易踐踏。

他說，感謝罷團志工，不管罷免程序有多困難，不管面臨多少謾罵、威脅、暴力，「我們證明了我們是世界一等一的公民」，遵照民主程序一步、一步走向7月26日、8月23日的投票日，台灣人應該為罷團志工感到驕傲。

陳慕義提到，拍攝《看不見的國家》的美國導演葛靜文（Vanessa Hope）提醒，台灣不能繼續不被看見，台灣就像潛水艇、藏很久，應該要跟全世界證明，我們會自己製造潛水艇，且有能力捍衛、守護國家，「潛水艇要浮起來，讓全世界看到台灣！」

他表示，中共一天到晚對台灣文攻武嚇，一直說台灣是中國不可分割的一部分，但台灣不是可以這樣隨便惹的，7月26日、8月23日投下同意票，同意國會應該要恢復民主制度應該有的秩序。

參加晚會民眾高舉「大罷免大成功」和中華民國國旗。（記者王藝菘攝）

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