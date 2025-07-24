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    圖輯》10萬台灣公民湧上凱道！為愛罷免 無畏無懼

    「迎向成功 凱道晚會」勇入10萬人。（記者王藝菘攝）

    「迎向成功 凱道晚會」勇入10萬人。（記者王藝菘攝）

    2025/07/24 23:55

    〔記者王藝菘／台北報導〕首波大罷免26日就要投票，反共護台志工聯盟今晚（24日）在凱達格蘭大道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，不畏風雨湧入10萬人。金馬獎最佳男配角陳慕義及導演王小棣、陳世杰都挺身而出，作家楊双子以及女力護國代表、海外返鄉投票青年代表輪番上台宣講，「為愛罷免、無畏無懼！」

    聯電創辦人曹興誠致詞說，這次的大罷免是愛台灣與賣台灣的對決。民進黨立委沈伯洋壓軸登場，哽咽透露，6月初最後見母親一面，本來要吃大餐，那時卻遭中國媒體他鋪天蓋地攻擊，紅媒、國民黨和民眾黨跟進追打，他不斷戰鬥回應，最後只帶母親吃了路邊早餐店薯條，「我個人的遺憾，那是我個人生命的傷痕，但是國家的遺憾要由各位來阻擋，拜託大家726站出來，我們才能阻止這個國家的遺憾」。

    沈伯洋說，726請走進投票所蓋下同意罷免，告訴全世界，因為我們心有所愛，所以我們不想讓台灣被賣，「我失去了親人，但是台灣是我們的母親，我們要用這一生來保護我們的母親」。

    罷團領銜人呼籲最後一哩路一起攜手前進，邁向大罷免大成功。（記者王藝菘攝）

    罷團領銜人呼籲最後一哩路一起攜手前進，邁向大罷免大成功。（記者王藝菘攝）

    導演陳世杰說，罷免不是報復，而是憲政體制裡給人民修復的機制。（記者王藝菘攝）

    導演陳世杰說，罷免不是報復，而是憲政體制裡給人民修復的機制。（記者王藝菘攝）

    導演王小隸說，今天人民之所以可以站在這裡，是因為這是一個民主的國家，人民才是國家謙卑的主人。（記者王藝菘攝）

    導演王小隸說，今天人民之所以可以站在這裡，是因為這是一個民主的國家，人民才是國家謙卑的主人。（記者王藝菘攝）

    反共護台志工聯盟在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」主持人阿美。（記者王藝菘攝）

    反共護台志工聯盟在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」主持人阿美。（記者王藝菘攝）

    導演王小隸。（記者王藝菘攝）

    導演王小隸。（記者王藝菘攝）

    作家楊双子（左）說，會拿砲彈對準台灣的是中國，投下罷免票，就是承認台灣人身分。（記者王藝菘攝）

    作家楊双子（左）說，會拿砲彈對準台灣的是中國，投下罷免票，就是承認台灣人身分。（記者王藝菘攝）

    曹興誠、沈柏洋壓軸登場。（記者王藝菘攝）

    曹興誠、沈柏洋壓軸登場。（記者王藝菘攝）

    台下群眾高舉「同意罷免」跑馬燈。（記者王藝菘攝）

    台下群眾高舉「同意罷免」跑馬燈。（記者王藝菘攝）

    凱道群眾無懼大雨。（記者王藝菘攝）

    凱道群眾無懼大雨。（記者王藝菘攝）

    「花蓮需要你」，台下群眾舉手牌呼籲花蓮人726投下同意罷免票。（記者王藝菘攝）

    「花蓮需要你」，台下群眾舉手牌呼籲花蓮人726投下同意罷免票。（記者王藝菘攝）

    「基隆需要你」，台下群眾舉手牌呼籲基隆人726投下同意罷免票。（記者王藝菘攝）

    「基隆需要你」，台下群眾舉手牌呼籲基隆人726投下同意罷免票。（記者王藝菘攝）

    民眾高舉「飄洋過海來罷免，大罷免大成功」標布條讚聲。（記者王藝菘攝）

    民眾高舉「飄洋過海來罷免，大罷免大成功」標布條讚聲。（記者王藝菘攝）

    群眾穿雨衣湧入「迎向成功 凱道晚會」。（記者王藝菘攝）

    群眾穿雨衣湧入「迎向成功 凱道晚會」。（記者王藝菘攝）

    「迎向成功 凱道晚會」群眾風雨無阻。（記者王藝菘攝）

    「迎向成功 凱道晚會」群眾風雨無阻。（記者王藝菘攝）

    群眾揮舞小國旗和「大罷免，大成功」旗幟。（記者王藝菘攝）

    群眾揮舞小國旗和「大罷免，大成功」旗幟。（記者王藝菘攝）

    群眾熱情高舉「同意罷免」。（記者王藝菘攝）

    群眾熱情高舉「同意罷免」。（記者王藝菘攝）

    「迎向成功 凱道晚會」群眾最後一起拉開撐起「7/26出門投同意」巨幅布條。（記者王藝菘攝）

    「迎向成功 凱道晚會」群眾最後一起拉開撐起「7/26出門投同意」巨幅布條。（記者王藝菘攝）

    群眾一起拉開撐起「7/26出門投同意」巨幅布條，一起高喊「大罷免大成功」。（記者王藝菘攝）

    群眾一起拉開撐起「7/26出門投同意」巨幅布條，一起高喊「大罷免大成功」。（記者王藝菘攝）

    「迎向成功 凱道晚會」湧入10萬人。（記者王藝菘攝）

    「迎向成功 凱道晚會」湧入10萬人。（記者王藝菘攝）

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