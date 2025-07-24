圖輯》10萬台灣公民湧上凱道！為愛罷免 無畏無懼

「迎向成功 凱道晚會」勇入10萬人。（記者王藝菘攝）

2025/07/24 23:55

〔記者王藝菘／台北報導〕首波大罷免26日就要投票，反共護台志工聯盟今晚（24日）在凱達格蘭大道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，不畏風雨湧入10萬人。金馬獎最佳男配角陳慕義及導演王小棣、陳世杰都挺身而出，作家楊双子以及女力護國代表、海外返鄉投票青年代表輪番上台宣講，「為愛罷免、無畏無懼！」

聯電創辦人曹興誠致詞說，這次的大罷免是愛台灣與賣台灣的對決。民進黨立委沈伯洋壓軸登場，哽咽透露，6月初最後見母親一面，本來要吃大餐，那時卻遭中國媒體他鋪天蓋地攻擊，紅媒、國民黨和民眾黨跟進追打，他不斷戰鬥回應，最後只帶母親吃了路邊早餐店薯條，「我個人的遺憾，那是我個人生命的傷痕，但是國家的遺憾要由各位來阻擋，拜託大家726站出來，我們才能阻止這個國家的遺憾」。

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沈伯洋說，726請走進投票所蓋下同意罷免，告訴全世界，因為我們心有所愛，所以我們不想讓台灣被賣，「我失去了親人，但是台灣是我們的母親，我們要用這一生來保護我們的母親」。

罷團領銜人呼籲最後一哩路一起攜手前進，邁向大罷免大成功。（記者王藝菘攝）

導演陳世杰說，罷免不是報復，而是憲政體制裡給人民修復的機制。（記者王藝菘攝）

導演王小隸說，今天人民之所以可以站在這裡，是因為這是一個民主的國家，人民才是國家謙卑的主人。（記者王藝菘攝）

反共護台志工聯盟在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」主持人阿美。（記者王藝菘攝）

導演王小隸。（記者王藝菘攝）

作家楊双子（左）說，會拿砲彈對準台灣的是中國，投下罷免票，就是承認台灣人身分。（記者王藝菘攝）

曹興誠、沈柏洋壓軸登場。（記者王藝菘攝）

台下群眾高舉「同意罷免」跑馬燈。（記者王藝菘攝）

凱道群眾無懼大雨。（記者王藝菘攝）

「花蓮需要你」，台下群眾舉手牌呼籲花蓮人726投下同意罷免票。（記者王藝菘攝）

「基隆需要你」，台下群眾舉手牌呼籲基隆人726投下同意罷免票。（記者王藝菘攝）

民眾高舉「飄洋過海來罷免，大罷免大成功」標布條讚聲。（記者王藝菘攝）

群眾穿雨衣湧入「迎向成功 凱道晚會」。（記者王藝菘攝）

「迎向成功 凱道晚會」群眾風雨無阻。（記者王藝菘攝）

群眾揮舞小國旗和「大罷免，大成功」旗幟。（記者王藝菘攝）

群眾熱情高舉「同意罷免」。（記者王藝菘攝）

「迎向成功 凱道晚會」群眾最後一起拉開撐起「7/26出門投同意」巨幅布條。（記者王藝菘攝）

群眾一起拉開撐起「7/26出門投同意」巨幅布條，一起高喊「大罷免大成功」。（記者王藝菘攝）

「迎向成功 凱道晚會」湧入10萬人。（記者王藝菘攝）

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