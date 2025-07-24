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    力挺雙和罷團! 民進黨新北黨部主委蘇巧慧、議員冒雨車掃

    雙和罷團冒雨車隊掃街，參加者包括立委蘇巧慧、議員張嘉玲、張維倩、許昭興和前立委江永昌等人。（記者翁聿煌攝）

    雙和罷團冒雨車隊掃街，參加者包括立委蘇巧慧、議員張嘉玲、張維倩、許昭興和前立委江永昌等人。（記者翁聿煌攝）

    2025/07/24 19:44

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體雙和罷團24晚舉行「新北來罷雙和車掃」活動，罷團和民進黨冒雨動員宣講戰車、胖卡、機車隊繞行雙和地區，參加者包括立委蘇巧慧、議員張嘉玲、張維倩、許昭興和前立委江永昌等人，蘇巧慧指出，為了台灣的團結和未來，7月26日民眾一定要出來投同意罷免票。

    蘇巧慧表示，距離罷免投票剩下最後兩天，為號召更多人投下同意罷免票，民進黨新北市黨部聯合公民團體與新北各立委、議員等多位黨公職所發起的「新北來罷」車隊掃街行動已來到第4天，她與公民團體與新北各立委、議員等多位黨公職所發起的「新北來罷」車隊掃街行動前進中和，呼籲中和市民朋友一定要站出來，罷免不適任立委，也邀請民眾晚上一起到凱道參加「迎向成功 凱道晚會」，用行動讓更多人看見守護台灣的力量。

    蘇巧慧指出，這次罷免行動不只是罷免毫無專業素養的不適任立委，更是全民一起展現公民意志，向國民黨親中舔共的行為說不，早上大家又看見在這次世大運期間，中國隊竟然又出現意圖搶奪我國選手賀電的蠻橫行為，台灣人民不只無法忍受，更一定會用行動，在本週六用手上的一票守護台灣的民主。

    雙和罷團與民進黨市黨部組成百人汽車與機車隊，冒雨沿街呼籲民眾投同意票。（記者翁聿煌攝）

    雙和罷團與民進黨市黨部組成百人汽車與機車隊，冒雨沿街呼籲民眾投同意票。（記者翁聿煌攝）

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