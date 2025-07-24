罷團、藍白陣營台東街頭對陣 喊話、應答拚人氣

罷團、藍白陣營在十字路口各據一方，互相叫陣喊話。（記者劉人瑋攝）

2025/07/24 19:53

〔記者劉人瑋／台東報導〕今傍晚6時，台東市區首次上演罷團對陣藍白陣營，雙方大多是20到40歲支持者或黨員，各據路口一側大喊口號，各方修養不錯，在路口比「倒讚」或謾罵者反而都是路過民眾。有騎士、附近阿嬤都說:「其實樣子還蠻可愛的」、「實在很有趣，不要吵太久就好」。

罷團方面，「刪太子」和充氣恐龍都出動，反罷方以民眾黨台東縣黨部居多，據了解，藍軍此時也在地方進行造勢，才無法派出足夠人數，雙方持續30分鐘對陣，這也是第一次在台東出現這種場面，相較外縣市，台東狀況不僅和平也被形容成「挺可愛的」。

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罷團因為擴音器聲量不及對方，採取「語尾加強」攻略，當白營大喊「726」，罷團就齊聲大喊「投同意！」，另外，不時有突然加入的罷團成員摸到對手陣營內高舉同意罷免看板，等到亮綠燈再返回自家陣營。

儘管「對陣」也只是互喊口號或偶爾的「應答」，針對對方所喊出口號、接續自家口號，雙方都保持平和，也會彼此「心戰喊話」，要彼此「加油」、「注意安全」。倒是部分路過民眾相對激進得多，雖多數見狀只是難掩笑意，仍有部分人對著志工大喊「回去領錢！」結果嗆聲民眾就因此在路口延誤些許時間被後車按喇叭，罷團拿起麥克風喊著「大哥！小心騎車」。

其實無論罷團或黨員，這批年約20到40多歲的造勢者部份甚至彼此認識，他們說，「明天還要工作，為何要因理念不同產生紛爭？」、「我反對的是對方的理念與媚共立委掌權，而不是要置之死地，最終大家都還是台灣人，即使對方不認同」。

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