面對冷暴力控訴賴士葆稱「細節問題」 陳峙穎不忍了開嗆

文山區無黨籍華興里長陳峙穎批評，賴士葆所做所為絕對是暴力應譴責。（陳峙穎提供）

2025/07/24 19:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市藍委賴士葆已連任多屆，文山區無黨籍華興里長陳峙穎昨（23日）發文，曝他因不合賴士葆的意就遭冷處理，華興里9千里民的地方服務直接被大立委拒絕，呼籲同意罷免。賴士葆今對此冷回是私底下「細節問題」。陳峙穎直言，賴士葆對華興里的一切絕對是暴力，是賴自己口中「該被譴責的對象」。

賴士葆今被問到冷暴力華興里時回應：「這個是細節問題，好不好，這個私底下，這個選民服務，這個細節問題啦好不好。」

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陳峙穎表示，對賴士葆的回應感到遺憾，重要的地方案件被放掉、9000位里民被遺棄，整個華興里被冷暴力對待，在賴士葆眼中就只是一些私底下細節問題？他真的完全無法接受。

他說，針對罷團文山退葆志工遭攻擊事件，賴士葆說「譴責暴力，言語或是肢體的暴力都應該譴責」，但他要鄭重告訴賴士葆：「暴力的形式有很多種，你對華興里做的一切絕對是暴力的一種，你就是自己口中應該被譴責的對象。」

陳峙穎指出，昨天自己公開說出心聲，一如預期遭到謾罵攻擊，但也促使更多文山人願意站出來勇敢一次，這就是跳脫黨派框架公民的力量，讓我們一起守護文山區我們的家，「我是陳峙穎，一個很渺小的基層里長，我支持罷免賴士葆，再次拜託大家7/26一同出門投票，選擇『同意罷免』賴士葆，我們將因團結而讓文山南中正變得更美好」。

國民黨立委賴士葆今（24日）找來新北市長侯友宜一起街掃木柵地區。（記者蔡愷恆攝）

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