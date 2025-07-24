海基會預算遭藍白立委大砍 「台生研習營」改民間贊助續辦

海基會副秘書長蔡孟君（右）致贈感謝狀予台灣北京大學校友總會理事長張朝凱（左）。（海基會提供）

2025/07/24 18:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會今年度預算遭到立法院大幅度刪減，業務推動捉襟見肘，台灣北京大學校友總會理事長張朝凱聽聞後，主動表示願意贊助「台生研習營」活動經費，讓該活動得以繼續辦理。

海基會今日舉辦第18屆「台生研習營」，為即將赴中求學的新生，提供就學、生活經驗等實用資訊，搭建與學長姐意見交流的平台。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉鼓勵學生可深入認識中國大陸，從而增進相互理解，而更加珍惜台灣自由民主的價值。

請繼續往下閱讀...

羅文嘉提醒同學「出門在外，安全第一」，若遇到任何問題，可隨時聯絡海基會協助。他建議，可思考就讀科系與未來就業發展的關連，提早進行規劃。某些國家對於中國特定科系的學歷已有疑慮，提醒同學宜審慎評估，避免未來遭受影響。

海基會指出，兩岸的制度、生活方式有所差異，校園規定、言論空間也大不同，該會每年暑假都舉辦「台生研習營」，幫助赴中就學新生提前了解情況，減少適應成本。

海基會提及，由於今年度預算遭到立法院大幅度刪減，業務推動愈形捉襟見肘，台灣北京大學校友總會理事長張朝凱聽聞後，主動表示願意贊助活動經費，使這項具有正面意義的活動得以繼續辦理，「對於張理事長慷慨解囊的善舉，海基會十分感謝」。

今天研習營也邀陸委會副主委沈有忠主講「我國大陸政策及兩岸交流概況」，分析當前兩岸情勢，說明政府大陸政策。下午則邀請教育部、內政部移民署、內政部役政司派員就中國學歷採認、台生處理兵役的相關規定與實務，進行詳細解說。

海基會今舉辦第18屆「台生研習營」，為即將赴中求學的新生，提供就學、生活經驗等實用資訊，搭建與學長姐意見交流的平台。（海基會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法