中黨媒刊文「對台行使主權管轄」 陸委會：事實是兩岸互不隸屬

陸委會發言人梁文傑今日強調，中華人民共和國從來沒有統治過台灣，台灣地區從1945年後一直就是中華民國統治，中華民國和中華人民共和國互不隸屬。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/24 18:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共黨媒《人民日報》刊登中國學者王英津的文章，聲稱中華人民共和國（PRC）對台灣行使過主權管轄。陸委會發言人梁文傑今日駁斥，中華人民共和國從來沒有統治過台灣，台灣地區從1945年後一直就是中華民國統治，中華民國和中華人民共和國互不隸屬。

《人民日報》23日刊登中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津所撰〈『中華人民共和國從未統治過台灣』的謬論當休矣〉文章，該文聲稱，「從1949年以來，尤其是1971年以來，中華人民共和國政府在不同時期以政治或軍事、直接或間接、肯定或否定等方式，對『台灣地區』行使著代表權或管轄權等內容的主權權力」。

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王英津的文章指，「解放軍軍機進入台灣所謂『西南空域』已成慣常演練，這些均是國家軍事機關對台灣地區行使主權管轄的體現」。

對此，梁文傑表示，這篇文章我們有看到，其實並不新奇，在很多地方都看到類似的意見和主張，基本上是在說，中華人民共和國已經取代了中華民國，中華民國在「台灣地區」只是一個地方政權，這篇文章還特別講是一個「地方割據」。

梁文傑指出，這篇文章講到，既然中華人民共和國已經取代中華民國，基本上台灣當局就沒有任何資格再對「台灣地區」實施管轄，文章大概的邏輯是這樣，也說要對台灣實施一些管轄權，譬如中國海警船過來侵擾。

梁文傑談及，在我們看來是侵擾，他們看來是事實管轄權，所謂「懲治台獨頑固份子」在我們看來是干涉台灣內政，對台灣的政治自由打壓，但在它們看來是行使管轄權等，這些主張我們一直都在注意，事實上，這些主張也是中共近幾年來，不斷在兩岸之間、在國際宣傳的一些主軸，包括實施的一些手段，我們都非常清楚。

梁文傑強調，中華人民共和國從來沒有統治過台灣，台灣地區從1945年後一直就是中華民國統治，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，基本上，這是歷史事實，不用再辯論。至於中共要怎樣在國際上宣揚，他們現在也用各種方式在做，我們也會去宣揚台灣自己的立場，就是中華人民共和國跟中華民國互不隸屬。

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