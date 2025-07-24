挺罷免第一次拉票！作家蔡珠兒喊話「看看香港」：這次關乎台灣命運

反共護台志工聯盟在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」。（記者王藝菘攝）

2025/07/24 22:34

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網路掀起「百工百業挺罷免」熱潮，曾在《中國時報》工作、也曾旅居香港的作家蔡珠兒發文說，「好些人竟還以為是政爭，沒意會到事態的嚴重性，如果不努力拉票，下一次可能根本沒有投票機會，看看香港就知道。」她直言，「這次大罷免關乎台灣命運。」

蔡珠兒今（24）日在臉書粉專發文說，自己的職涯平凡庸碌、乏善可陳，「唯一能說的小事，是1990年編過《文化觀察》周報，每週做一個專題，探討解嚴後的民間現象，解析表面奔放勃發，底層卻隱伏權威暗影的社會文化。」

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蔡珠兒回憶，當年的《中時》很自由，自己一把抓身兼策畫、採訪、邀稿和文編，玩得興高采烈、不亦樂乎，「後來終於踩到雷，因為一篇抨擊救國團逸樂文化的專題，《文化觀察》停刊收攤（是的，我們以為的解嚴和自由，都還隱伏暗影）。」

蔡珠兒坦言，職場的挫敗、社會的混亂、時代的失落感、加上崩裂的情感經歷，「1994年夏天我斬斷一切，離開台灣、移民英國，打算自我放逐，永遠不回來。」但怎麼可能？「身為死文青，我讀的我想的我在意的，內心深處最軟最痛的那塊肉，都關乎我的身分和根源。」也認為，「走人很容易，割肉很困難。」

「但我落跑了，我是逃兵，多年前寫過一篇《逃兵自白書》，這個不名譽的焦紅印記，黥刺在我的額頭和心口。」蔡珠兒感嘆，2015年夏天，自己終於擺脫那個印記，回到了台灣，並且還買1送1，帶了自己的伴侶汪浩，「如今，我依然做著文青勾當，是個食物的書寫者、策展者、鑒賞者（connoisseur）、研究者，偶爾也客串廚師。」

蔡珠兒說到，「做過逃兵，在台灣發展的過程，我缺席了二十多年，為了彌補和修復，我把這個身分當成文化實踐，把自己當成公益者，不涉任何業務，純粹只為愛好。」台灣人都愛吃，飲食是最迅捷的身分認同，「我回來這10年間，見證到『台灣味』的興起，『台菜』脫離閩南和鄉土的陳舊框架、大膽試錯、恣情融合，廣採日式法式北歐式技藝，用綺麗多樣的本土食材，變化出海納百川的『台灣菜』。」

「就像我們與時並進，成為融合國族認同與公民意識的新台灣人——前提是，要保有可貴的民主機制。」蔡珠兒自嘲是個微不足道的小咖，「但這次大罷免關乎台灣命運，為了綠竹筍和烏魚子，也為了安住家鄉、不必再移民，我恪盡點滴之力，希望和其他公民涓涓匯為洪流，除了課金、文字和演講，這陣子我開始拉票。」

「這是生平第一次，以前的選舉，不管如何激烈，我都尊重別人的自由意志，且因政黨潔癖，從沒拉過票。」蔡珠兒重申，「但這一次，好些人竟還以為是政爭，沒意會到事態的嚴重性，如果不努力拉票，下一次可能根本沒有投票機會，看看香港就知道。」

蔡珠兒說，「家人的票都拉到；朋友的多半同溫，試了幾個搖擺者，勉強有兩三票；搭計程車也拉，碰到同類、相談甚歡，也有一兩次沿途相罵。」甚至還有市場攤販跟她分享，「放心啦，妳不拜託我也會去投，我知道，這不是幫民進黨，這是為了台灣自己好啊。」最後，蔡珠兒喊話，「買菜回來算一算，今天大概拉到5票，我會繼續努力。」

曾旅居香港作家蔡珠兒說，這次大罷免關乎台灣命運。（資料照）

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