藍委罷免若過關 中選會：8/1解職、不能再行使立委職權

中選會今天下午召開「726罷免投票，中選會提醒投票注意事項」記者會，副主委陳朝建指出，7月26日是投開票日，8月1日審定日為罷免通過者，依法當天解職，不能再擔任立委職權。（記者王藝菘攝）

2025/07/24 18:35

〔記者李文馨／台北報導〕726罷免投票，將決定24位國民黨立委去留。中選會今召開記者會表示，7月26日是投開票日，8月1日是審定公告日，依法規定，8月1日審定通過罷免者，依法當天解職，不能再行使立委職權。

中選會今天下午召開「726罷免投票，中選會提醒投票注意事項記者會」，說明罷免投票日當天應注意的禁制事項及罰則。媒體詢問，若立委罷免案過關，該立委任期何時解職。

請繼續往下閱讀...

副主委陳朝建表示，依歷次投開票作業往例，即採「今日事、今日畢」原則辦理，投票日當天投票結束後，各投票所即依法轉為開票所，當晚就將選票開計票完畢，中選會也會發稿說明開票計票情形。

陳朝建指出，法定程序上，各地開票計票需要經過地方選委會審認，完畢後回報中選會審定，中選會在選務進行表已周知，7月26日是投開票日，8月1日是審定公告日，8月1日就結果審定，按照選罷法規定，8月1日審定日為罷免通過者，依法當天解職，不能再擔任立委職權。

至於投票當日若遇到颱風影響，是否會進行投開票？陳朝建說，中選會與中央氣象署保持密切聯繫，依現階段氣象資訊，颱風范斯高、竹節草目前對26日無直接影響，倘若有任何影響發生，地方首長依照法令規定宣布停班停課，選務機關跟縣市選委會依照公職選罷法第66條辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法