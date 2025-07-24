黃國昌質疑「柯為何不能投票？」北市選委會：應於戶籍地投票所投票

民眾黨主席黃國昌上午受訪時表示，前總統蔡英文鼓勵大家投票是好事，但為什麼有投票權的柯文哲就不能投票？（記者孫唯容攝）

2025/07/24 18:41

〔記者孫唯容／台北報導〕前台北市長柯文哲因京華城案在押，23日向法院聲請准他以適當方法，於26日完成立法委員羅智強罷免案區域的投票，今（24）日法院開庭後，北高行將於明（25）日做出決定。民眾黨主席黃國昌上午受訪時表示，前總統蔡英文鼓勵大家投票是好事，但為什麼有投票權的柯文哲就不能投票？台北市選委會說明，選舉人除另有規定外，應於戶籍地投票所投票，有關不在籍投票制度，涉及立法制度規範問題，依據現行法律，本會尚無法據以辦理柯員在其戶籍所在地外之地點進行投票。

蔡英文日前表態將於七月廿六日以「公民身份」投票，黃國昌上午陪同立委王鴻薇車掃時表示，鼓勵大家去投票是好事，蔡總統能夠去投票也是履行一個公民的權利、義務，但「有投票權的柯文哲為什麼不能投票？」，他也質疑蔡英文任內所發佈的國家人權報告書中，清楚說明這是嚴重踐踏憲法權利，為何會有消極的作為，讓這種人權侵害的情況持續的發生？

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針對本案，台北市選委會表示，按公職選罷法第17條第1項規定：「選舉人，除另有規定外，應於戶籍地投票所投票。」依此，現行法律係規定投票人本人應親自到戶籍所在地的投票所進行投票。

台北市選委會說明，依公職選罷法相關規定，具有選舉或罷免權者，都會依規定造冊及列印投票通知單，本案聲請人投票權並未遭剝奪或否認，選務機關則是依法辦理，並無違誤；至於投票日當天，柯員能否外出行使投票權等，則另涉及法務部權責機關如矯正或收容機關等管理權規制問題，惟此節非屬選務，選務機關依法循例自不予評論。

台北市選委會也說，有關不在籍投票制度一節，涉及立法制度規範問題，依據現行法律，台北市選委會尚無法據以辦理柯員在其戶籍所在地外之地點進行投票。

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