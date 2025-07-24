《認識臺灣》為天然獨打基礎 彭明輝挺罷：深愛這小小島嶼

政大歷史系退休教授彭明輝表態力挺大罷免。（擷取自彭明輝臉書）

2025/07/24 18:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕許多七年級民眾國中階段都讀過《認識臺灣：社會篇》教科書，該書編者之一、政大歷史系退休教授彭明輝今發聲力挺大罷免，他強調，自己深愛這小小多山的島嶼，因此努力建構以台灣為主體的思考。

彭明輝在社群平台發文「我支持大罷免，大成功」。他表示，因為生命的偶然遭逢，1997年，由杜正勝院士擔任主任委員、林富士和自己執筆撰寫的《認識臺灣：社會篇》，曾引發統獨爭議。

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有人認為台灣天然獨就是《認識臺灣：社會篇》的第一代讀者，彭明輝表示，自己不敢這樣說，但確實曾追隨先輩腳步，努力建構以台灣為主體的思考，因為「我深愛這小小多山的島嶼」。

彭明輝也在社群平台自介，筆名吳鳴，出生於花蓮豐田，父母皆不識字，務農，為了能和新竹的親人通信，送他入學。從小學到幸運取得歷史學博士，乞食講堂30年，教學與研究平凡無可述。而除了歷史學本業，也是文字工作者，出版過幾本散文集。

彭明輝提及，自己熱愛音樂，喜歡煮食。也是業餘毛筆字愛好者，每日臨帖習字，大安強強滾罷團發行的《四能報》，刊頭就是自己奉好友之命寫的。啤酒頭24節氣和年度啤酒，酒標也是出自他之手。

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不少人都讀過這本教科書，彭明輝是編著者之一。（擷取自彭明輝臉書）

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