為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    《認識臺灣》為天然獨打基礎 彭明輝挺罷：深愛這小小島嶼

    政大歷史系退休教授彭明輝表態力挺大罷免。（擷取自彭明輝臉書）

    政大歷史系退休教授彭明輝表態力挺大罷免。（擷取自彭明輝臉書）

    2025/07/24 18:18

    〔記者楊綿傑／台北報導〕許多七年級民眾國中階段都讀過《認識臺灣：社會篇》教科書，該書編者之一、政大歷史系退休教授彭明輝今發聲力挺大罷免，他強調，自己深愛這小小多山的島嶼，因此努力建構以台灣為主體的思考。

    彭明輝在社群平台發文「我支持大罷免，大成功」。他表示，因為生命的偶然遭逢，1997年，由杜正勝院士擔任主任委員、林富士和自己執筆撰寫的《認識臺灣：社會篇》，曾引發統獨爭議。

    有人認為台灣天然獨就是《認識臺灣：社會篇》的第一代讀者，彭明輝表示，自己不敢這樣說，但確實曾追隨先輩腳步，努力建構以台灣為主體的思考，因為「我深愛這小小多山的島嶼」。

    彭明輝也在社群平台自介，筆名吳鳴，出生於花蓮豐田，父母皆不識字，務農，為了能和新竹的親人通信，送他入學。從小學到幸運取得歷史學博士，乞食講堂30年，教學與研究平凡無可述。而除了歷史學本業，也是文字工作者，出版過幾本散文集。

    彭明輝提及，自己熱愛音樂，喜歡煮食。也是業餘毛筆字愛好者，每日臨帖習字，大安強強滾罷團發行的《四能報》，刊頭就是自己奉好友之命寫的。啤酒頭24節氣和年度啤酒，酒標也是出自他之手。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不少人都讀過這本教科書，彭明輝是編著者之一。（擷取自彭明輝臉書）

    不少人都讀過這本教科書，彭明輝是編著者之一。（擷取自彭明輝臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播