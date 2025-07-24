虎尾召喚正藍軍「鷹爸」徐柏岳喊話：站出來下架親共立委

前飛軍「鷹爸」徐柏岳（左三）到雲林虎尾，呼籲正藍軍集結用選票下架國民黨、下架親共立委。（記者李文德攝）

2025/07/24 18:10

〔記者李文德／雲林報導〕首波大罷免投票倒數計時，「鷹爸」徐柏岳應罷團「雲林拔釘」之邀，今（24）日下午抵達藍委丁學忠大本營─虎尾鎮，聲援雲林罷免行動，他痛批，現在國民黨充斥著謾罵、咒罵，要正藍軍們站出來，讓國民黨脫胎換骨。

徐柏岳在雲林縣議員林文彬等人陪同下，首站到虎尾建國眷村展開「尋根之旅」。他表示，自己的父親曾在此地飛行65小時，也因此讓他非常感慨。

請繼續往下閱讀...

徐柏岳表示，這次罷免是台灣人民團結一心的展現，絕對不是藍綠戰爭，在我們那個年代，是被國民黨的大內宣洗腦。當時的黨國教育，有正直、誠實理念，不過為何現今國民黨現在檯面上的人物沒有一個趙耀東、孫運璿、李國鼎，現在看到充斥的就是謾罵、咒罵，跟流氓太妹一樣。

徐柏岳痛批，現在國民黨為何張揚舞爪地恐嚇人民、作亂，原來背後是專制獨裁的中國共產黨勢力。因為有這樣的靠山，藍委在審查法案、法規過程中，就是運用共產黨獨裁、專制方式，原本的國民黨不見了，而且會讓一個滿嘴三字經的人（指館長陳之漢）進到黨中央。

徐柏岳說，提醒國民黨不要小看正藍軍的力量，我們要站出來，要喚醒所有的國民黨員。因為很簡單，國民黨沒救了，但是中國國民黨的黨員還在，要救的是中國國民黨的黨員，不救國民黨了，本周六讓國民黨重新脫胎換骨，用選票下架國民黨、下架親共立委。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法