高虹安保時捷Cayenne司機曝光! 錢康明爆料就是干政男友李忠庭

高虹安男友李忠庭。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/07/24 18:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安罷免案26日投票，前文化局長錢康明今爆料稱，前年高虹安被爆搭保時捷豪車爭議事件，當時很多人都拍到高虹安穿公務背心搭黑色保時捷Cayenne跑行程，當時開車的司機就是高虹安的干政男友李忠庭，高還稱有匯款給張姓司機加班費等。錢康明說，當時開保時捷的司機幾乎都是李忠庭，並要政風處去查匯款紀錄，不要為難張姓司機。對此，高虹安無回應。

錢康明說，當時高虹安受訪稱有匯款給張姓司機，據說還提供匯款給張姓司機的證據給政風處，但希望高虹安不要讓張姓司機為難，並稱為何高虹安不敢承認開保時捷的司機幾乎都是李忠庭。李忠庭假日用保時捷載高虹安跑行程，為何高不敢承認，更希望張姓司機不是當人頭，承擔收到匯款後是否再拿出來的質疑。就像高虹安住豪宅內的套房租約，張姓司機的匯款證明，全都漏洞百出，強調黑色保時捷Cayenne的司機就是李忠庭，他說的話他負責。

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錢康明提到，罷免投票已剩倒數2天，呼籲新竹人要出門投票，下架假面及愛說謊的高虹安及李忠庭和好朋友們。

新竹市前文化局長錢康明爆涉貪停職的市長高虹安當年搭黑色保時捷Cayenne的司機就是男友李忠庭。（照片翻攝自錢康明粉專）

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