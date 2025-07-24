中共推6折機票讓台商回台反罷免 陸委會：動員力道不輸總統大選

陸委會發言人梁文傑說，中共對大罷免非常嚴肅看待，所下動員力道，不輸總統大選。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/24 18:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕大罷免投票倒數2天，議員爆料，廣東東莞的統戰部針對台商返台機票祭出優惠，直接減免880元人民幣，相當於打6折。陸委會發言人梁文傑說，以前也沒有說在暑假時，還有優惠機票讓大家回來，可以看出來，中共對大罷免非常嚴肅看待，所下的動員力道，其實不輸總統大選。

罷免24名國民黨立委首波罷免投票將於7月26日登場，民進黨台北市議員洪健益在政論節目中披露，廣東東莞市台商投資企業協會聯合永信商旅、胖達商旅，提供在莞台商及眷屬500張優惠機票，每張直接減880元人民幣。

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值得注意的是，優惠時間僅限7月21日至25日4天，恰好覆蓋罷免投票前的黃金時段。

洪健益指出，往返機票原價約2000元人民幣，此次優惠相當於近6折，「據友人消息，這是私下動員台商回台投『不同意票』的操作，主辦方就是東莞統戰部」。

對此，梁文傑在陸委會記者會指出，這件事我方有請海基會跟相關單位查證，應該是東莞台商協會的工作人員，以協會名義發出這樣的通知訊息，至於背後是什麼，其餘資訊尚待了解。

梁文傑指出，當然時間點是非常湊巧，正好是在大罷免前幾天，過去之所以有優惠，通常是因為總統選舉的關係，今年比較特殊，以前也沒有說在暑假時候，還有優惠機票讓大家回來，過去沒有這種例子，今年是第一次看到。

梁文傑進一步說，這也不新奇，其實不只是東莞，其他各地的台辦都透過當地台商協會動員台商回來投票。雖然我們知道「這個效果不大」，因為要先確定台商是住在有罷免投票的選區，然後希望你回去投票等，這個效果並不大，但也可看出來，中共對大罷免非常嚴肅看待，所下的動員力道其實不輸總統大選。

他強調，從中共各種宣傳，各個重要媒體評論文章，然後國台辦幾次記者會，到地方台辦動員台商回來投票，就可以看得出來，他們對這一次的罷免真的是卯足全力。我們再次強調，罷免是台灣人自己的事，誰該罷、誰不該罷，都是台灣人民自己的決定，請中共不要把手插進來。

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