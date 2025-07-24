控文化部補助罵藍營MV！國民黨批：納稅錢變成惡罷工具

國民黨下午召開記者會指出，網路出現歌詞謾罵國民黨的MV，結尾竟然寫上是由文化部補助、文化總會主辦。（國民黨提供）

2025/07/24 18:45

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨發言人楊智伃今下午召開記者會指出，網路出現歌詞謾罵國民黨的MV，結尾竟然寫上是由文化部補助、文化總會主辦，難道納稅錢已成為賴政府用來綁百工百業、拿來挺惡罷的工具？民進黨黨國一體完全不演了？呼籲民眾一定要站出來不同意罷免，不同意民進黨把人民納稅錢用在政治惡鬥上。

楊智伃表示，這首由罷免活動常客「閩南狼」、楊舒雅共同演出，名為〈辣的〉MV在大罷免的前夕發佈，當中政治意識形態明顯，歌詞毫不避諱的攻擊、抹黑抹紅在野黨，國民黨尊重音樂創作自由，但MV最後列上的補助單位竟然是文化部，主辦單位則寫上中華文化總會，如此濫用人民納稅錢，令人質疑是否合理、合法？難道民進黨黨國一體完全不演了？

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楊智伃強調，MV中的主角政治立場明顯，是這次掀起大惡罷、意識形態綠油油的熟悉面孔，MV最後除了列出文化部補助、中華文化總會主辦，贊助單位則寫上台灣證券交易所，證交所雖然不是公家機關，但應秉持政治中立，贊助這類MV明顯違反政治中立原則，文化部則是擺明拿人民的納稅錢來添加大罷免柴火，而文總的經費來源主要來自文化部補助及國營事業的捐助，也是拿人民納稅錢，難道納稅錢已成為賴政府用標案來綁百工百業的惡罷工具？

楊智伃說，從文化部、文化總會的人物關係圖來看，文化總會的會長就是賴清德總統，曹興誠則是文總的委員，如今變成民進黨的「新曹流」，至於文總副秘書長詹賀舜則是前民進黨新媒體中心主任，這支MV難道是民進黨新媒體黨工直接入駐中華文化總會進行的政治操作？

國民黨新北市議員江怡臻則說，文化部藉由補助攻擊在野黨，是否已然違反預算法及選罷法相關規定？是否圖利特定創作者？是否符合文化部補助的作業要點？眾多疑點有關單位必須向國人交代清楚。

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