大罷免幾席才算成功？黃揚明曝魔術數字 點名4藍首長：小心政治前途

民進黨團51戰隊今應援北市內湖南港罷團行動，在內湖區重要路口向通勤族拜票，支持大罷免。（記者張嘉明攝）

2025/07/24 19:53

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免投票將於26日登場，媒體人黃揚明直言，「在726至少要罷免掉11席國民黨立委。」才算「大罷免大成功」，他也提醒藍營的縣市首長，若選區被罷免成功的不止1人，「那基本上就沒有什麼『政治前途』可言了。」

黃揚明今（24）日於臉書粉專表示，這次罷免投票，是史無前例的24個選區、25位被罷免人同日投票，但到底怎麼樣才算「大罷免大成功」？「若依照罷團及民進黨的罷免目標，是將國會席次優勢搶回，那麼以最簡單的數學計算：國民黨及無黨友軍為52+2=54席；民眾黨為8席；民進黨為51席，而在野立委合作會有62席-51席，共11席的差距優勢。」

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黃揚明解釋，在罷免結果出爐後，且還沒補選前（剛好8月底前又都要正常開會），「只要國民黨加民眾黨席次小於等於51席時，民進黨在法律或一般提案都能以席次優勢勝出。」並直言，「也就是說，民進黨的51席要立即成為國會席次優勢，在726至少要罷免掉11席國民黨立委。」

不過，黃揚明透露，這種優勢也不是絕對持久，因為罷免成功正式解職的3個月內舉辦補選，若只罷掉11席國民黨立委，國民黨是有可能透過補選拿回席次的，「因此，簡單以務實的席次定義，『大罷免大成功』在726至少要罷免掉11席，未達11席，就是任務失敗；當然，即使罷掉11席，綠營在補選若無法勝選爭取過半的6席以上，同樣也是任務失敗。」

另外，黃揚明也提醒，8/23還有7席的立委罷免，「別忘了，後面7席是因為第二階段連署都無法一次成功，透過補件才讓罷免案成立，因此這7區的罷免難度更高，因此若726無法達成11席的目標，後面7席要補罷成功就更困難。」

黃揚明指出，「只要國民黨被罷掉任何一席，這場罷免戰就是有意義的成功。」而台北市蔣萬安、新北市侯友宜、桃園市張善政、台中市盧秀燕，這4位直轄市長，「只要有轄區立委遭罷免成功，這位首長勢必在黨內抬不起頭，若被罷免成功不止1人，那基本上就沒有什麼『政治前途』可言了。」

最後，黃揚明坦言，「我只能說，經此一役，絕對不是誰勝誰敗，因為在撕裂對立的氛圍下，被罷免的不服、沒罷成也不滿，整個台灣不會因此團結，輸慘了。」

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