罷免投票5大NG事項曝光！7/26零時起禁罷免活動 最高開罰200萬元

中選會今天下午召開「726罷免投票，中選會提醒投票注意事項記者會」。（記者王藝菘攝）

2025/07/24 17:53

〔記者李文馨／台北報導〕726罷免投票在即，中選會今天召開記者會說明投票日五大禁止事項，並提醒選民26日凌晨0時起，禁止透過Line、Twitter、臉書等社群媒體或簡訊從事罷免活動宣傳，違者最高可處200萬元罰鍰。

中選會今天下午召開「726罷免投票，中選會提醒投票注意事項記者會」，說明罷免投票日當天應注意的禁制事項及罰則，與會人員包含副主委陳朝建、主任秘書謝美玲、選務處長王曉麟，以及法政處長蔡金誥。

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中選會表示，罷免投票日當天應注意的禁制事項包含：

第一，26日投票日凌晨起不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體從事罷免活動，違反者處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人加重處20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

第二，請勿在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

第三，請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限，違者，處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

第四，不可以撕毀罷免票，違者處以新台幣5千元以上5萬元以下罰鍰。

第五，請勿攜出罷免票，違者，處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

726罷免投票，中選會副主委陳朝建召開記者會說明投票注意事項。中選會提供的圈選工具。（記者王藝菘攝）

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