中國在德國世大運企圖搶賀電 陸委會：中方不想看到「中華民國」4字

陸委會發言人梁文傑今痛批，這件事從頭到尾就是中方不想看到「中華民國」4個字如此而已。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/24 18:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣跆拳道男子團體賽在德國萊茵魯爾世大運再奪銀牌，但中國代表團連日干擾，不僅企圖搶奪頒發給選手的賀電，甚至要求撤下我國國旗。對此，陸委會發言人梁文傑今天痛批，這是讓全世界看笑話，這件事從頭到尾就是中方不想看到「中華民國」4個字如此而已，希望這種行為不要再出現。

今天凌晨跆拳道對打我國男子團體獲銀牌，中國隊又再度前來搶奪賀電，2名中國大學生體育協會人員並大喊「你們違反大會規定」，造成混亂場面。幸好台灣隊早有防備，體育署人員圍成人牆阻擋，中國人員未能得逞，但雙方仍發生推擠衝突。

請繼續往下閱讀...

此次並非中國隊首次挑釁，早在21日桌球男團擊敗中國奪金後，中方就抗議「台灣加油」口號違規。隨後在羽球混合團體頒獎時，更試圖搶走台灣賀電，並要求德國埃森市府撤下台灣隊物理治療站的國旗。

關於中方人員稱比賽現場高喊「台灣加油」違反規定，梁文傑在陸委會記者會指出，洛桑協定就是奧會模式，台灣是以「中華台北」名義參加，奧會會旗是梅花旗，歌曲是國旗歌，他沒有看過有任何協定說，現場的觀眾要怎麼吶喊。

梁文傑說明，這一次的爭議大家可能不太懂，因為台灣選手如果拿到獎牌，現場就會有教育部長的賀電給選手，賀電內容就是誰參加什麼比賽，然後拿到了獎牌，有教育部長署名、中華民國114年7月23日，就是這麼簡單。

梁文傑指出，對中方來說，現場拿這個賀電被拍到有「中華民國」4個字就不行，爭議點是在這，所以才會有現場動手動腳要搶奪賀電。中方在文明水平比較高的德國去做這種事，讓全世界看笑話，體育署處理得非常及時，也維護國家尊嚴。

「體育署官員頒發賀電給我們自己選手，這件事跟大會進行式無關！」梁文傑說，就像體育署長講的，如果拿護照給我們選手，護照上有中華民國國徽、中華民國4個字，是不是這樣也不行，所以這件事從頭到尾就是中方不想看到「中華民國」4個字如此而已，希望這種行為不要再出現。

梁文傑說，雙方這麼多年來在國際場合都是遵守「奧運模式」，台灣用「中華台北」名義參加，用奧會旗、國旗歌，除此之外，並沒有別的更多約束、要求或規定，接下來還有幾天比賽，不希望再有這種事發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法