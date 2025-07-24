蘇巧慧攜手新北議員林裔綺車隊掃街 風雨無阻懇託週六出來投票

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧與民進黨新北市議員林裔綺深入瑞芳、貢寮、平溪、雙溪等偏鄉車隊掃街。（記者俞肇福攝）

2025/07/24 17:41

〔記者俞肇福／新北報導〕距離週六大罷免投票剩下最後2天，民進黨新北市黨部聯合公民團體與新北市黨籍立委、議員等多位黨公職發的「新北來罷」車隊掃街行動，進入第4天，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧與民進黨新北市議員林裔綺深入瑞芳、貢寮、平溪、雙溪等偏鄉車掃。蘇巧慧說，德國舉辦世大運期間，中國竟然又出現搶奪我國選手賀電的蠻橫行為，呼籲選民7月26日一定要出來投票，投下同意罷免票，守護台灣民主。

蘇巧慧說，她這週與公民團體與新北多位黨公職所發起的「新北來罷」車隊掃街行動，就是希望在最後1週，針對較偏鄉，或是資訊傳遞較不即時的區域進行宣傳。這次罷免行動不只是罷免毫無專業素養的不適任立委，更是全民一起展現公民意志，向國民黨親中舔共的行為說不；今天早上大家又看見，這次世大運期間，中國隊不只一再挑釁台灣選手，毫無運動家精神，現在竟然又出現意圖搶奪我國選手賀電的蠻橫行為，台灣人民不只無法忍受，更一定會用行動，在本週六（26日）用手上的一票，守護台灣的民主。

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蘇巧慧呼籲，8月23日核三延役公投，請民眾一定要出門投下反對票。核能的潛在危險與核廢料的處理困難，在地方所造成的危害，貢寮的鄉親最了解，沒有人可以接受在核廢料問題無法解決、無法確保核電廠安全無虞的情況下，逕行延役核三廠，所以呼籲大家不只要罷免支持核三延役的不適任立委，更要在8月23日，針對核三延役公投投下反對票。

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧與民進黨新北市議員林裔綺、前立委陳朝龍深入瑞芳、貢寮、平溪、雙溪等偏鄉車隊掃街。（記者俞肇福攝）

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧率領「新北來罷」車隊，深入瑞芳、貢寮、平溪、雙溪等偏鄉車隊掃街。（記者俞肇福攝）

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