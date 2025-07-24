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    張峻戳破「KCF就是傅崐萁」 傅未正面回應喊清白選舉

    花蓮罷傅大將、縣議會議長張峻戳破「KCF就是傅崐萁」，傅崐萁回應要清白選舉。（記者王峻祺攝）

    花蓮罷傅大將、縣議會議長張峻戳破「KCF就是傅崐萁」，傅崐萁回應要清白選舉。（記者王峻祺攝）

    2025/07/24 17:31

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「罷傅大將」花蓮縣議會議長張峻，今天戳破「KCF就是傅崐萁」，大酸傅崐萁瘋傳影射他動員黑道衝罷免的不實新聞舉動，是假借媒體之名，拋出一堆子虛烏有的指控。傅陣營第一時間雖澄清是帳號遭冒用，不過下午傅崐萁親自受訪時，卻未正面回應，而是大喊要清白選舉。

    張峻今表示，這是傅崐萁最擅長伎倆，還戳破到處轉貼新聞的KCF網友「就是傅崐萁本人」，自導自演用假的故事來真的抹黑。傅崐萁現在正在各個群組瘋狂轉傳一篇「影射性假新聞」，說什麼「超重量級人士操盤宮廟、黑道動員金流」，不說名字卻拚命放話暗指他，這種手法大家太熟悉了。

    傅崐萁今天下午針對媒體詢問，並未正面回應「KCF是不是他本人」，而是大喊選舉清白本來就是守護民主非常重要的一環，強調任何人都應該禁得起考驗，不應該有黑道動員，用企業金主來灌輸資源，進行買票的行為，這本來就不應該。

    傅崐萁強調，大家應該一起出來呼籲抓賄選、呼籲要清白選舉，而不是在這裡反對查賄、反對抓賄選，這是一個極其可笑的問題，應該勇於站出來，讓台灣選舉能夠清白，這是大家該做的責任，更是每一位民意代表，歷經選舉洗禮後，更應該明白這要做的事情。

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