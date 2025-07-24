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    百工百業挺罷免》中壢獨立書屋「開書單」籲重返民主現場 726下架藍委

    中壢瑯嬛書屋挺大罷免，店長「開書單」籲726一同下架藍委。（記者黃政嘉攝）

    中壢瑯嬛書屋挺大罷免，店長「開書單」籲726一同下架藍委。（記者黃政嘉攝）

    2025/07/24 17:31

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區的瑯嬛書屋是在地知名獨立書店，也是罷免桃市第六選區立委邱若華的「桃六刪邱」團隊第二階段連署時提供空白連署書的友善店家，書屋店長張之維與陳詠安2人，在罷免投票前夕「開書單」，邀大家重返台灣民主的歷史現場，理解台灣民主運動發展，呼籲7月26日一同下架不適任藍委。

    瑯嬛書屋是著重性別主題的獨立書店，販售性別主題與人文類別的新書、二手書，店裡有個台灣主題書櫃，涵蓋台灣地理、植物、歷史、建築、文學，以及民主化歷程相關書籍。

    「國民黨長期執政期間，台灣被邊緣化，所以許多人可能不太清楚台灣的歷史，甚至不太會說台灣話。」若想了解台灣的民主化歷程，陳詠安推薦跟大罷免行動相關書籍，有剛上市的「大罷免大啟蒙」系列新書，包括《為愛而罷：公民做主，反共不分藍綠！》與《120＋萬封給臺灣的情書》2本，由「反共護台志工聯盟」發起人曹興誠與多位罷免團體志工書寫這場公民運動的心路歷程。

    此外，《民主，練習中：在現場的人，從太陽花到青鳥，在行動現場追尋民主》，記錄一群青年自2014年以訴求「反服貿，反黑箱」的318學運，到青鳥行動，說明公民力量不容忽視，此次大罷免行動也是公民力量的展現，任何民意代表必受公民監督。

    張之維表示，曾聽人質疑「書店碰什麼政治」？但她認為可在台灣開書店，自由販售多元觀點的書，這就是政治，「我不想被迫開一間被箝制言論自由、被思想審查的書店。我不想將來被無人權觀念的政權來治理管束。我不想被這些想出賣台灣的濫權立委決定台灣的未來」，希望大家用同意罷免票，下架這些不適任藍委。

    瑯嬛書屋空間陳設許多跟台灣元素相關的掛幅、海報。（記者黃政嘉攝）

    瑯嬛書屋空間陳設許多跟台灣元素相關的掛幅、海報。（記者黃政嘉攝）

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