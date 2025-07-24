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    守住北市5藍委 蔣萬安努力車掃催反罷票「不能走回一言堂」

    國民黨立委王鴻薇今下午轉戰中山區，和台北市長蔣萬安合體車掃，盡力催出不同意票。（記者孫唯容攝）

    國民黨立委王鴻薇今下午轉戰中山區，和台北市長蔣萬安合體車掃，盡力催出不同意票。（記者孫唯容攝）

    2025/07/24 17:17

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市長蔣萬安下午在中山區和藍委王鴻薇相約車掃，盡力催出不同意票，現場聚集不少支持群眾，還有支持者自製「國民黨團結加油」、「反惡罷」舉牌。蔣萬安表示，726大家踴躍出來投下「不同意罷免」，是守住中華民國得來不易的民主、自由，不能走回「一言堂」。

    蔣萬安表示，他對中山區最有感情、也最熟悉，所以陪同王鴻薇車隊掃街，台北市國民黨五位委員，明天會陪賴士葆，前天則是陪李彥秀，他們在立院的表現、地方的建設都獲得肯定，不管從捷運興建到校舍改建，還是普發現金、軍人加薪，因此要守住優秀立委，5席委員一席都不能少，一定要出來投不同意罷免。

    蔣萬安指出，不只是剛剛提到的，台北市的各項建設都是靠5位國民黨委員協助在中央爭取經費，與中央部會、台電、國產署、國防部等各項協調，5位委員都跟他們密切地配合，這次更需要守住監督的力量，守住所有民眾的權益，包括普發現金1萬元，包括軍人加薪，包括勞工的5天假，不能走回頭路，不能犧牲掉所有百姓的權益，所以大家踴躍出來投下「不同意罷免」，也是守住中華民國得來不易的民主、自由，不能走回「一言堂」。

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