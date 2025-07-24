館長揚言將台灣人全變中國人 梁文傑酸：不准露臂但「准你笑迎春」

網紅「館長」陳之漢日前在國民黨舉辦青年沙龍聲稱，中國打台灣「就像捏死蟑螂一樣簡單」、「我敢保證開打2分鐘後中華民國投降」，相關言論登上中國官媒《央視》新聞，但雙臂刺青全被打上馬賽克，遭網友戲稱「隱形的翅膀」。（圖擷取自央視）

2025/07/24 17:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅「館長」陳之漢日前在國民黨舉辦青年沙龍聲稱，中國打台灣「就像捏死蟑螂一樣簡單」、「我敢保證開打2分鐘後中華民國投降」。他更在活動結束後開直播表示，726之後，要讓台灣掀起一個革命，全部都變中國人。陸委會發言人梁文傑今日大酸說，館長的兩個手臂被打上馬賽克，「我曾經說館長現在是『袒胸露背笑迎春』，現在是人家不讓你露臂，但是還准你笑迎春」。

國民黨全國青年工作總會20日舉辦「青年沙龍」論壇，邀請「館長」與青年對談，國民黨主席朱立倫致詞時再度聲援前民眾黨主席柯文哲，也邀陳之漢7月25日到凱道造勢一起反罷免。

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館長在論壇表示，台灣若遭攻擊，由於中國沿岸距離本島僅80至100公里，導彈飛行僅需2分鐘。兩岸完全沒得打戰爭，2分鐘中華民國就會投降。

館長也嗆聲，台灣人連自己的祖先都不願承認，「要不是我們台灣還蠻多人認同自己的身分，知道自己的祖先來自中國，他（中國）打你（台灣）就像捏死蟑螂一樣的簡單」。

事後，館長在直播更說，「726之後，我們一定要讓台灣掀起一個革命！什麼樣的革命？全部都變中國的人的革命！唯有如此，未來民進黨就如飄在茫茫大海中，再也找不到那條救命的浮木可以抱，『中共同路人』就是他的浮木，就是他的救命索，我要名正言順的讓大家說，『我他X中國人啊，怎麼樣』」。

對此，梁文傑在陸委會記者會表示，他主要是透過央視畫面看到館長發言，因為有刺青的關係，館長的兩個手臂被打上馬賽克。「我曾經說館長現在是『袒胸露背笑迎春』，現在是人家不讓你露臂，但是還准你笑迎春」，這個其實對藝人或演員也好，都是一種污辱。

梁文傑談及，這其實是一種污辱，可是看起來館長還是欣然接受，還說這是人家的法律規定。不過，他要提醒一下，中國沒有一條法律是上電視節目不可以有刺青，這個是中央網信辦和中宣部的潛規則，「他們想怎麼樣就怎麼樣，這個不是中共的法律」。

梁文傑進一步說，館長講說要搞一個把台灣人變成中國人的革命，「我相信他講的不是要搞政變，而是要搞一場文化大革命，這樣的想法或企圖，以前也有人做過，新黨、統促黨都做過，這個並不新奇，但從台灣多年來的民意發展趨勢來看，相信這是很困難的。

梁文傑強調，台灣跟中共之間，從來就不是中國人的問題，也不是什麼中國文化的問題，而是制度跟理念的問題。台灣人不喜歡中共，不代表台灣人討厭中國，台灣人想要過自由民主的生活，不喜歡中共的一黨專政。

梁文傑分析，中華文化和中國文化方面，台灣社會保存的比大陸還要多，台灣人講溫良恭儉讓，中國是講鬥爭和狼性，如果要講中華文化，中國是比不上台灣的。但這些中共是不相信的，也不肯承認，所以中共就編造台灣人不想被統一、不想被中共統治，是因為台灣在搞去中國化。

梁批評，館長講說要把台灣人變成中國人，我覺得這個是「中了人家的毒」，才會講這些話。這麼多年來，台灣跟中共在爭的不是是不是中國人，而是要生活在什麼樣的政治制度下。

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