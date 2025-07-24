表態挺同意罷免!時代力量竹市議員林彥甫批：黃國昌你錯了

新竹市時代力量議員林彥甫表態挺同意罷免，籲投同意票，告訴黃國昌，你錯了。（照片取自林彥甫臉書）

2025/07/24 16:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市時代力量黨團市議員林彥甫今發文，昨天民眾黨主席黃國昌到新竹市幫高虹安、鄭正鈐站台及掃街，沿途遇到有民眾在路口對黃國昌舉「不要懷疑我要消滅中國國民黨的決心」手牌，他感嘆這是黃國昌2016年公開說過的話，但現在的黃國昌，卻四處幫國民黨立委站台，挺反罷免，多麼諷刺。

林彥甫也表態籲市民投同意罷免，因為雖沒辦法罷免黃國昌，但可以投「同意」，告訴黃國昌：你錯了。

請繼續往下閱讀...

林彥甫說，如果不分區立委可以罷免，相信黃國昌絕對是最快被發動罷免的對象，理由很簡單，因為黃國昌連自己都背叛。當前國會失序的源頭，不只是藍白多數席次，而是2位最不該握有權力的人─黃國昌與傅崐萁的共謀聯手。黃給傅菜單，傅給黃票數；一個假改革之名行擴權之實，一個藉立法手段追求報復清算，兩人逐漸形成利益與情緒交織、策略與仇恨並行的共同體。

林彥甫稱，藍白聯手推動違憲的國會五法，引爆10萬人走上街頭，讓最初期的幾個罷團，從青島東路的集會慢慢成型；藍白架空委員會制度，濫用逕付二讀，強行通過癱瘓憲法法庭的憲法訴訟法、拉高連署門檻的選罷法、沒有配套的財劃法；砍總預算如割草，摧毀民主監督的正當性，最終引發眾怒。身為國民黨團總召的傅崐萁，會如此作為，一點也不意外；但民眾黨在黃國昌主導下卻成為隨傅起舞的跟班。

「與惡魔鬥爭的人要時刻警惕，以免自己也變成惡魔。」這是尼采給世人的警惕，當初那個決心要消滅國民黨的黃國昌，已變成如國民黨般的存在。林彥甫號召市民雖沒辦法罷免黃國昌，但還是能投同意票，告訴黃國昌：你錯了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法