大罷免投票爭議！監票員不能在工作地投票 基隆市選委會挨告

罷免藍委林沛祥領銜人陳青逸下午在市議員鄭文婷（左）陪同下到基隆地檢署告發基隆市選委會妨害投票罪。（記者林嘉東攝）

2025/07/24 16:42

〔記者林嘉東／基隆報導〕大罷免後天就要投票，罷免國民黨立委林沛祥領銜人陳青逸今（24日）下午3時許，在民進黨基隆市議員鄭文婷在陪同下，到基隆地檢署按鈴指控，基隆市選委會一改慣例，不讓監票員在工作地投票，歧視監票員的投票權益，有涉及刑法妨害投票罪之嫌，並在按鈴申告後，當場遞狀控告基隆市選委會妨害投票罪。

陳青逸表示，基隆市選委會早在7月4日已完成工作地投票名冊作業，並在同一天要求領銜人提出監票員名冊，完全沒有通知領銜人關於監票員無法在監票的投票所投票，竟然還要求監票員在監票工作期間，必須回家投票。

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陳質疑，選務人員及警察均可在工作地投票，基隆市選委會差別待遇對待監票員，歧視監票員的公民權利與投票權益，再說，監票員在工作中途請假去投票，會導致現場無人監看，影響監票員的職能，資訊混亂會造成「天下大亂」，損害選務單位的公信力，因此要求基隆市選委會應恢復過往慣例，讓監票員在其工作的投開票所投票。

鄭文婷則指出，基隆市選委會不只怠惰、且一錯在錯、扯謊、完全置之不理，基隆市選委會所做所為已經構成刑法妨害投票罪，希望基隆市選委會能懸崖勒馬，不能在投票前，讓選民對基隆市選委會公正性產生疑慮，如果在當天發生任何狀況，更會造成民眾不滿，期待基隆市選委會拿出魄力改正行為。

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