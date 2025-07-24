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    部分新住民朋友也能投票 新北議員翁震州推越、菲、印、泰文挺罷免圖卡

    新北市議員翁震州推出越南、菲律賓、印尼、泰文版的「守護台灣！新北來罷」宣傳圖卡。（翁震州提供）

    新北市議員翁震州推出越南、菲律賓、印尼、泰文版的「守護台灣！新北來罷」宣傳圖卡。（翁震州提供）

    2025/07/24 16:24

    〔記者黃子暘／新北報導〕24件國民黨籍立委罷免投票案將在26日舉行，台灣擁有許多新住民朋友，部分也已取得投票權，新北市議員翁震州推出越南、菲律賓、印尼、泰文版的「守護台灣！新北來罷」宣傳圖卡，呼籲選民投票當天攜帶身分證、印章、投票通知單，出門投下同意罷免票。

    翁震州指出，台灣是大家的共同家園，但國民黨過去一年的作為，讓大眾深愛的這片土地陷入動盪與危險，為守護家人與未來，請在7月26日出門投下同意罷免票，一起守護台灣、守護未來。

    如選民因故未收到投票通知單，可上中央選舉委員會網站查詢自己的投票所，投票當日必須攜帶身分證、印章前往投票所，無通知單亦可投票。

    新北市議員翁震州推出越南、菲律賓、印尼、泰文版的「守護台灣！新北來罷」宣傳圖卡。（翁震州提供）

    新北市議員翁震州推出越南、菲律賓、印尼、泰文版的「守護台灣！新北來罷」宣傳圖卡。（翁震州提供）

    新北市議員翁震州推出越南、菲律賓、印尼、泰文版的「守護台灣！新北來罷」宣傳圖卡。（翁震州提供）

    新北市議員翁震州推出越南、菲律賓、印尼、泰文版的「守護台灣！新北來罷」宣傳圖卡。（翁震州提供）

    新北市議員翁震州推出越南、菲律賓、印尼、泰文版的「守護台灣！新北來罷」宣傳圖卡。（翁震州提供）

    新北市議員翁震州推出越南、菲律賓、印尼、泰文版的「守護台灣！新北來罷」宣傳圖卡。（翁震州提供）

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