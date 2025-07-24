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    台中投開票所「怪怪的」卓揆說話了 盧秀燕批帶頭造謠

    台中市長盧秀燕下午陪國民黨台中四選區立委廖偉翔車掃反罷。（圖：廖偉翔服務處提供）

    台中市長盧秀燕下午陪國民黨台中四選區立委廖偉翔車掃反罷。（圖：廖偉翔服務處提供）

    2025/07/24 16:15

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免投票倒數，台中市罷免投開票所設在車庫或移到偏遠地點，引發質疑，行政院長卓榮泰今在院會指示，要求中選會未來應向地方選委會明確要求，「不能再發生不合理變動投票所的情形」；台中市長盧秀燕則反批卓榮泰「連事實查核中心都不會看」，帶頭造謠，難怪國家詐騙這麼多。

    大罷免投票週六（26日）舉行，近來台中罷免投開票所「怪怪的」，成網路平台熱議話題，有人接連曝光在空屋、空地、車庫，甚至葬儀社旁設投開票所；卓榮泰今日在行政院會裁示，因投票只剩下2天，現階段變更投票所有困難性，但要求中選會應向地方選委會宣導和明確要求，「不能再發生不合理變動投票所的情形」。

    卓榮泰說，選務作業應公平公正，請中選會公開說明投開票所的異動情形，各地方選委會也應充分提醒，以避免各項爭議發生。

    盧秀燕下午陪國民黨台中四選區立委廖偉翔車掃反罷時，對卓榮泰的說法大表不以為然，她說，身為行政院長要看台灣事實查核中心，「院長不會看事實查核中心，難怪國家詐騙這麼多」；更指卓榮泰做最壞示範，帶頭造謠、傳播謠言，難怪國家詐騙這麼多，她要卓榮泰加油、努力打詐。

    台中投開票所「怪怪的」網路質疑聲不斷，台灣事實查核中心日前發布查證訊息，網傳19個台中投票所中，有11處與2024年總統及立委選舉時相同，8處因業者不借場地等因素需更改地點，且均鄰近前次地點，並未改到偏僻處。

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