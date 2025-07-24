台索簽署海巡合作協定 管碧玲「脫稿」提世大運搶賀電

海委會主委管碧玲致詞時指出，台灣與索馬利蘭同樣面臨國際孤立處境，特別「脫稿」提及今凌晨發生的「中國人搶賀電」事件。（記者鄭景議攝）

2025/07/24 16:35

〔記者鄭景議／台北報導〕索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam Bakal）近日率團訪台，今（24）日下午出席「台索海巡合作協定」簽署儀式，由海巡署署長張忠龍與索馬利蘭海岸防衛隊司令哈里耶（Admiral Ahmed Hurre Hariye）代表簽署。海委會主委管碧玲出席致詞時指出，台灣與索馬利蘭同樣面臨國際孤立處境，特別「脫稿」提及今日凌晨發生的「中國人搶賀電」事件，凸顯台灣所處的外交困境。對此，巴卡曼則回應：「我們並不孤單，讓我們攜手前行。」

管碧玲指出，這份合作協定涵蓋人員互訪、訓練交流與海難救援等重要項目，象徵台索兩國在海洋治理、人道關懷及區域安全上的實質合作持續深化。她強調，即使在國際現實中受限，志同道合的民主夥伴仍可透過互信與行動擴展全球影響力，期盼未來雙邊能攜手為區域和平穩定努力。

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致詞中，管碧玲特別向翻譯官說明將「脫稿」一段，接著提起今日凌晨的插曲：我國運動員在世大運跆拳道奪得銀牌，賴清德總統特別致賀電祝賀，未料在場外頒發時遭兩名中國人粗暴搶奪，並聲稱「你們不是一個國家，不可以有賀電」。她感嘆，這類事件正說明台灣在國際上與索馬利蘭一樣面對不平等與打壓，她想要更強烈的去強調，在這種國際處境之下，任何平等互惠的實質合作，我們都感到彌足珍貴。

巴卡曼則表示，此次協議將為雙邊貿易與投資開創更多契機，並強調：「我們的合作潛力無限，未來可拓展的領域非常廣。我代表索馬利蘭政府保證，將全力與台灣在各方面展開合作，也歡迎台商前來投資，索馬利蘭擁有豐富機會，我保證您在那裡將受到世界上最好的待遇。」

索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam Bakal）。（記者鄭景議攝）

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