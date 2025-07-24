被檢舉「禁制期」公開談論民調 徐巧芯：尊重中選會裁定

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/07/24 16:04

〔記者董冠怡／台北報導〕大罷免倒數!「公職人員選舉罷免法」規定，政黨及任何人自投票日前十天起（7月16日）至投票時間截止前，不得以任何方式散布、評論罷免民調。台北市第七選舉區（信義、南松山）藍委徐巧芯傳出被民眾檢舉，17日接受媒體聯訪回應罷免奧步時公開討論民調；對此，徐巧芯說，尊重中選會裁定。

媒體報導徐巧芯17日（上週四）在聯訪中被問罷免奧步，回應內容涉及民調，並檢附資料向中選會檢舉，今天收到中選會回函，此案移請處理並逕付檢舉人，正本寄給台北市選舉委員會。

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徐巧芯回應，受訪表達的是整個概況，而非當下情形，但此事完全尊重中選會裁定，她沒意見。

回顧事發當天，如以民眾檢舉日期和內容來看，有可能是在立法院長韓國瑜陪同車掃前，她在談話中有提到民調支持度的議題，質疑因此（有人）開始出奧步、欺騙民眾。

政黨及任何人自投票日前十日起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查，以及其他各式具民意調查外觀的資料。違者可處10萬元至100萬元罰鍰；若為政黨、罷免案提議人的領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人違反，加重處罰20萬元至200萬元。

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