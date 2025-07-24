為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    被檢舉「禁制期」公開談論民調 徐巧芯：尊重中選會裁定

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    2025/07/24 16:04

    〔記者董冠怡／台北報導〕大罷免倒數!「公職人員選舉罷免法」規定，政黨及任何人自投票日前十天起（7月16日）至投票時間截止前，不得以任何方式散布、評論罷免民調。台北市第七選舉區（信義、南松山）藍委徐巧芯傳出被民眾檢舉，17日接受媒體聯訪回應罷免奧步時公開討論民調；對此，徐巧芯說，尊重中選會裁定。

    媒體報導徐巧芯17日（上週四）在聯訪中被問罷免奧步，回應內容涉及民調，並檢附資料向中選會檢舉，今天收到中選會回函，此案移請處理並逕付檢舉人，正本寄給台北市選舉委員會。

    徐巧芯回應，受訪表達的是整個概況，而非當下情形，但此事完全尊重中選會裁定，她沒意見。

    回顧事發當天，如以民眾檢舉日期和內容來看，有可能是在立法院長韓國瑜陪同車掃前，她在談話中有提到民調支持度的議題，質疑因此（有人）開始出奧步、欺騙民眾。

    政黨及任何人自投票日前十日起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查，以及其他各式具民意調查外觀的資料。違者可處10萬元至100萬元罰鍰；若為政黨、罷免案提議人的領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人違反，加重處罰20萬元至200萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播