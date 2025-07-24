超暖！日本企業暫停業務還贊助機票 讓台籍員工返鄉投票

有網友在官方LINE帳號上看到相關公告，將其轉至社群平台Threads上，引發大量網友迴響。（擷取自Threads@jiun_pey）

2025/07/24 16:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一間集運公司宣布為了讓台籍員工返鄉投票，部分業務暫停，並贊助返鄉機票。該公司並表示，企業不只是經濟體，更是社會價值與制度韌性的守護者。這場罷免行動，不僅是台灣的選舉，更是一場自由民主陣營共同的「再確認」，最後更喊出：「日本與台灣站在同一條命運線上，我們選擇與自由同行。」感動不少網友。

日本集運公司「HIKARINOHOUSE（株式会社光のハウス） 」近日公告表示，企業不只是經濟體，更是社會價值與制度韌性的守護者。近年，日本深受中共滲透與經濟脅迫的衝擊，許多關鍵土地、資源與產業被掏空流失，社會承受無形的傷害，市場秩序也因此被扭曲，與日本緊密經貿往來的台灣，同樣面臨相似的挑戰，甚至承受更直接的威脅。

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公告指出，這場罷免行動，不僅是台灣的選舉，更是一場自由民主陣營共同的再確認。只有在公平透明的環境裡，企業才能健康發展，社會才能長久安定。因此，該公司也決定贊助台籍社員返鄉投票機票，讓同仁無後顧之憂地履行公民責任。該公司將於7月23日（週三）起至7月25日（週五）暫停部分業務，並於7月28日（週一）起恢復正常營運。

公告最後表示，「我們相信，每一張選票，都是對抗滲透、守護未來的力量。日本與台灣站在同一條命運線上，我們選擇與自由同行。」

有網友在官方LINE帳號上看到相關公告，將其轉至社群平台Threads上，引發大量網友迴響。網友紛紛留言表示：「這哪家集運！必須使用！」、「台派集運！」、「竟然為了台灣的罷免 暫停業務又贊助機票」、「先存下來之後用」。

「HIKARINOHOUSE（株式会社光のハウス） 」是一家專門為台灣客戶從日本代購、代收與轉運商品的專業物流公司。HIKARINOHOUSE人員在本報詢問時透露，老闆為台裔日籍人士，聽到公告被轉貼至Threads時，相當驚訝地表示「怎麼傳出去了？」不過也證實公告確實為該公司發布。

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