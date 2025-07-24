黃國昌陪同車隊掃街相 洪孟楷：雨過會天晴

民眾黨主席黃國昌（右）陪同立委洪孟楷車隊掃街宣傳反惡罷。（記者翁聿煌攝）

2025/07/24 16:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕民眾黨主席黃國昌24日前往新北市林口區相挺國民黨立委洪孟楷，以車隊掃街宣傳反罷免，黃國昌指出，民進黨發動罷免行動，特別是針對立法院最專業、認真和負責的洪孟楷，他完全無法理解，在國會推動各項改革與福國利民法案的立委要被罷免，洪孟楷則表示，雨過一定會天晴，希望7月26日讓所有力量都出來，投下不同意罷免票，藍白會繼續合作監督政府，讓台灣人民有安居樂業的生活。

黃國昌指出，洪孟楷在立院表現，大家有目共睹，在立院的質詢應該是排名第一名除了他自己本來的交通委員會，他還到教育文化委員會去推動體育改革，到司法委員會推動司法改革，希望7月26日所有新北市民都站出來，對民進黨發動的大惡罷說不，還給台灣一個純靜的民主空間，也讓洪孟楷繼續待在立法院為所有選民奮鬥。

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黃國昌指出，民眾黨絕對不容許民進黨走回專制獨裁的老路，明確反對民進黨大惡罷，號召民眾黨的支持者、黨員和小草，都站出來投下不同意罷免，25日他也會參加在凱達格蘭大道舉行的反惡罷集會，相信最後這兩天，大家一定要有信心，走完最後一里路，守住台灣的民主自由。

洪孟楷表示，再過兩天就是投票日，如同黃國昌所言，每份力量都是不可或缺的力量、理性監督政府，讓台灣走回正常生活的力量，一定要把每張不同意罷免票催出來，民進黨推動大惡罷，是想要讓台灣的監督力量變小，這絕對不是民主常態，他相信雨過一定會天晴，希望7月26日讓所有力量都出來，投下不同意罷免票，藍白會繼續合作監督政府，讓台灣人民有安居樂業的生活。

民眾黨主席黃國昌（左）陪同立委洪孟楷宣傳反惡罷。（記者翁聿煌攝）

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