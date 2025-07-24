批鄭正鈐胡亂刪凍園區科技經費 新竹雙罷號召科技人罷免投同意

國民黨立委鄭正鈐胡亂刪凍園區科技經費，新竹雙罷總部號召科技人出來罷免投同意票，守護民主。（記者洪美秀攝）

2025/07/24 16:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）罷免26日就要投票，新竹雙罷總部今天（24日）再度抨擊國民黨立委鄭正鈐傷害科技競爭力，胡亂刪凍園區科技經費，雙罷總部發言人林志潔說，藍白陣營立委在今年預算會期，聯手刪減並凍結科技研發相關預算，無視合理性與程序正當性，對我國科技命脈造成嚴重衝擊。竹科、中科、南科三大科學園區業務費遭不明理由統凍統刪，比例高達70％，50年來首見如此亂刪，嚴重打擊科技研發，號召科技人站出來投同意罷免，下架鄭正鈐。

鄭正鈐辦公室回應，立委有責任落實對公帑的嚴格把關。預算凍結，是要求行政機關提出合理使用細節與效益評估的工具，並不等同於停止或反對政策執行。對這樣的監督機制被抹黑為亂砍經費、癱瘓政府，是政治語言操弄，而「凍結30％預算」，僅限於科學園區的業務費，不涉及科技研發核心預算。科學園區管理局涉及研發的預算完全未受影響。批新竹雙罷是刻意誤導。

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林志潔說，鄭正鈐亂刪凍科技經費，最可笑的是刪減南部科學園區的理由，是中科執行業務不力，懷疑是複製貼上亂寫，將預算審查當兒戲，令人憤慨。而罷免案推動後，藍白委員為救罷免，突然又將凍結比例減統一凍結30％，一前一後的凍結金額相差約40％預算，影響金額高達新台幣1億5983萬元，相當於一個科學園區全年業務費。如此大的差距，卻沒有提出任何理由，顯然為了救罷免，把立法院當成亂刪亂凍喊價的市場，毫無專業，也無視於護國神山群對我國的重要性。

林志潔說，統刪統凍政策既草率又缺乏透明，已嚴重影響科技研發、產業輔導及人才培育等攸關國家競爭力的核心發展事項。而鄭正鈐面對影響新竹科學園區的重大損害，未見積極捍衛重大預算，更提案刪除智慧財產保護經費5千萬，已引發地方與科技業高度不滿。

新竹雙罷總部疾呼，科技人站出來守護護國神山，拒絕無能立委，也籲科技人守護園區、新竹及國家，2票投同意，民主永續。

新竹雙罷總部號召科技人出來罷免投同意票，守護民主。（記者洪美秀攝）

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