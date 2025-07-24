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    徐榛蔚到花蓮地檢署 按鈴提告童子賢加重誹謗

    徐榛蔚由花蓮縣府秘書長饒忠陪同，下午到花蓮地檢署按鈴告童子賢加重誹謗。（記者花孟璟攝）

    徐榛蔚由花蓮縣府秘書長饒忠陪同，下午到花蓮地檢署按鈴告童子賢加重誹謗。（記者花孟璟攝）

    2025/07/24 15:24

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕和碩科技董事長童子賢爆料，花蓮震災時受捐款校卻被縣府恐嚇不准收款，花蓮縣長徐榛蔚要求童子賢24小時內道歉，童子賢今天上午也補充，他說的是2018年的0206地震，當時縣長是傅崐萁、徐無須對號入座，但徐榛蔚下午仍以縣府代表人身份，到地檢署提告童子賢加重誹謗罪。

    徐榛蔚今天下午到花蓮地檢署按鈴，並遞狀提告童子賢加重誹謗罪。針對媒體詢問，童子賢指控為0206地震，不是徐榛蔚任縣長時期，為何徐榛蔚仍要提告？對此徐榛蔚強調，童子賢談話影片中時序、內容語焉不詳，是否有所影射「任何人都聽得出來、司馬昭之心 」！

    徐榛蔚說，影片中多次提到花蓮縣政府恐嚇學校，說是縣府要統一分配，這已是「極盡毀滅縣政府公務單位的公信力」，為了捍衛花蓮縣政府以及公務員名譽，更對花蓮縣政府造成極大的民意損失，她身為花蓮縣政府的代表人一定要提起訴訟。

    針對童子賢及和碩科技是否捐款花蓮地震，徐榛蔚說，0206地震捐款資料，有查到童子賢董事長捐款1千萬元、和碩科技500萬元，但童子賢卻在影片提到他與公司共捐7千萬元，不知道其他的款項流向何方，也希望董事長可詳細說明。

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