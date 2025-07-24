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    藍喊「罷免讓民進黨一黨獨大」 經民連：國親聯盟82席怎沒人說？

    台灣全國罷團聯盟今天上午召開「罷團不是側翼，監督包括藍綠」記者會。（經民連提供）

    台灣全國罷團聯盟今天上午召開「罷團不是側翼，監督包括藍綠」記者會。（經民連提供）

    2025/07/24 15:36

    〔記者李文馨／台北報導〕大罷免最後倒數，國民黨及部分支持者散布「罷免將使民進黨一黨獨大」等說法。經民連智庫召集人賴中強表示，民進黨在國會席次至多從51席成長到82席，與國親聯盟2008年在國會佔有82席席次相同，卻沒有人說國親聯盟當時一黨獨大。

    台灣全國罷團聯盟今天上午召開「罷團不是側翼，監督包括藍綠」記者會。經民連智庫召集人賴中強說，「沒有任何罷團，把民進黨一黨獨大列為目標」，從選舉來看，就算三階投票31區通過罷免，且民進黨補選拿下31席，其國會席次從51席成長到82席。對比2008年立委選舉結果，國民黨跟親民黨在國會就是佔82席，「但卻沒有人說國親聯盟當時擁有82席是一黨獨大。」

    台北市議員苗博雅指出，這次大罷免不分藍綠，只問是黑白，是太陽花運動11年至今，他們期盼超越藍綠的新政治力量誕生。如果大罷免大成功，國內的大黨、小黨都會心存謹惕，因為亂搞會被人民沒收權利。她也說，國民黨在談補選會造成民進黨多數，這是國民黨在打壓公民運動，刺激藍綠對立的操作。

    曹興誠說，罷免藍營立委，是在向國際表達強烈訊號台灣是台灣人的台灣，中國派在台灣的走狗、內奸都被人民趕掉了，若要回應中國對台灣的無盡的羞辱、打壓，這次大家站出來把這些國民黨立委罷免掉。

    台灣北社社長、醫師羅浚晅認為，這31個進入被罷免程序的藍委，問題在動機惡質，絕非無心之過；他們是刻意反覆地衝撞破壞民主體制。如同本應救死扶傷的外科醫師，在醫療現場竟然一見血管就割破，看到神經就切斷，罔顧病人死活。在醫院裡，這種行為會被即刻強力制止送懲戒。

    牧師黃春生說，從青鳥運動到大罷免，他看到的是公民自主的行動，是良知與危機意識，激發出大罷免的公民運動，「我們不是誰的側翼，我們都是民主的側翼，我們都是反共的側翼」。

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