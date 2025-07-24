台南立委陳亭妃聲援「雲林拔釘」車掃

縣議員蔡孟真（左起）、立委陳亭妃、劉建國、雲林罷團發言人露西歸一同站上戰車，在口湖鄉展開車掃。（記者李文德攝）

2025/07/24 15:20

〔記者李文德／雲林報導〕再加強罷免丁學忠案催票力道，民進黨雲林縣黨部繼今（24）日下午邀請立委陳亭妃到口湖鄉車掃。陳亭妃呼籲，726拜託有投票權的鄉親，為民主、台灣做同意罷免的選擇。

陳亭妃在立委劉建國、縣議員蔡孟真等人陪同下，一同到口湖鄉調天宮開始展開車掃。

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她表示，民進黨執政給予農民最大的保障，無論農保或者職災，甚至是農業保險、津貼，就是要讓農民有保障。再者公、民糧的收購，都不斷與農業部溝通爭取，到如今公糧收購已提高1.5元。

陳亭妃說，民進黨對於農民的照顧是非常負責，並非像在野一樣漫天喊價。很遺憾的是，丁立委並未出現，但現在他卻不斷地說這些農民保障都是他爭取。到底是誰爭取，大家看立院開會紀錄、網路便知道。726拜託有投票權的鄉親，為民主、台灣做同意罷免的選擇。

蔡孟真說，藍白兩黨立委各種毀憲亂政法案、大砍預算，這些亂象就是立委傅崐萁帶大批立委從中國回來後才有的，這次罷免是不接受中國內應，為了阻擋中共迴聲筒，為台灣築起一道健全防線，台灣人絕不支持中國內應的立委。

立委陳亭妃下午到雲林縣口湖鄉聲援罷團車掃行動。（記者李文德攝）

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