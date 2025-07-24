暑假校舍整修、辦活動 中選會：部分投票所位置略有異動

台中市這次罷免有不少「怪奇」投開票所，包括空屋、民宅、葬儀社、半露天的空地。（資料照，中市議員曾朝榮提供）

2025/07/24 16:00

〔記者李文馨／台北報導〕726大罷免倒數，台中市民發現這次有不少「怪奇」投開票所，包括空屋、民宅、廢棄車廠、幼兒園，甚至有葬儀社、半露天空地。中選會表示，投票所以沿用113年正副總統及立委選舉投票所設置地點為主，但由於此次立委罷免案於暑假期間舉行，部分學校校舍於此段期間進行修繕或舉辦活動等因素，部分投票所位置略有異動。

中選會表示，7月26日是首波各該立法委員罷免案投票日，台北市等9市縣共設置5947所投票所，投票所設置地點是臨時洽借而來，每次設置地點均略有變動，原設置場所如因故無法出借時，鄉鎮市區公所也會考量民眾投票習慣及投票便利性，就近洽借適當場所設置投票所。

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針對未沿用上次選舉設置地點的投票所，中選會已要求直轄市、縣市選舉委員會協調鄉鎮市區公所透過村里辦公處廣播系統、社群平台、地方有線電視台跑馬燈加強宣導，投票前一日以前，在異動的投票所舊址門口或週邊明顯處張貼告示告知投票所地點，投票日當日亦得指派專人至異動的投票所舊址，告知或引導投票人至投票所所在地點投票。

中選會表示，首波罷免投票時間從上午8點到下午4點，並提醒民眾攜帶國民身分證、印章與投票通知單，事先查明所屬投票所的正確位置，除使用中選會網站查詢外，也可向鄉鎮市區公所洽詢投票所地點，以維護自己的投票權益。

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