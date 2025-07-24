前印太司令部情報指揮官國會作證 籲美政府助台升級「接密查核」

前美軍印太司令部聯二（J2）情報指揮官、退役海軍少將史都德曼（Michael Studeman）。（圖擷取自CECC官方頻道）

2025/07/24 15:12

〔記者方瑋立／台北報導〕前美軍印太司令部聯二（J2）情報指揮官、退役海軍少將史都德曼（Mike Studeman）昨（23）日深夜於美國國會及行政部門中國委員會（CECC）聽證會作證時指出，中共對台政治戰已深入至「黑色手段」，包括吸收退役軍警、安插間諜、啟動駭客攻擊，甚至動用三合會執行騷擾與「潛在暗殺」任務。他並建議美國應協助台灣升級「接密查核」制度，以因應中共滲透與內部破壞風險。

史都德曼指出，中共對台發動的是一場「全面、連續且無所不在」的政治戰，核心目標是削弱民心、孤立台灣、動搖台灣人民對獨立的支持，並透過「統一是必然、抵抗是徒勞」的敘事進行心理作戰。

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他分析，中共運用「白色、灰色、黑色」三類手段系統性對台施壓。其中黑色手段最為隱蔽且危險，包括在台灣境內布建潛伏小組（sleeper cells，類似「第五縱隊」）、建置軍火庫，並可能指使黑幫針對政治人物與社會關鍵人士的攻擊。

史都德曼會中亦證實本報當年報導，他2021年前曾在國安會與美國國防部長辦公室授權下訪問台北，是當時40年來首名訪台的現役二星少將，並親自向時任總統蔡英文簡報中共可能的軍事侵台行動。他也在2022年重返台灣分享俄烏戰爭經驗，當時他強調，台灣不能只強化外部軍事防禦，還須同步加固內部安全，包括安全查核制度、反滲透與全民防衛體系。

史都德曼特別呼籲，美方應協助台灣升級「機密安全查核」制度（classified clearance system，我國稱接密查核），引進更進階的內部威脅偵測技術與審查標準。他指出，這套制度攸關敏感資訊保護與人員信賴驗證，美國自身的經驗可為台灣提供實質協助。

值得注意的是，史都德曼在證詞中三度提及副總統蕭美琴上任前出訪捷克期間，遭中國人員尾隨且密謀策劃車禍事件，等同相當程度印證中共已經如其所揭露的「政治戰黑色行動」，將實體行動（kinetic action）騷擾與暗殺納入對台手段的一環。

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