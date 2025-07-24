賴坤成 : 黃建賓粉絲專頁又抹黑 限天黑前道歉否則提告

賴坤成與黃建賓的爭端再度延燒，賴限其天黑前道歉、撤文、辭立委。（記者劉人瑋攝）

2025/07/24 15:06

〔記者劉人瑋／台東報導〕本來只是喊要提告藍營立委黃建賓的農業信用保證基金董事長賴坤成，昨記者會後又見到黃的粉絲專頁撰文批評他「抹黑、脫黨參選只顧個人利益」，今再召開記者會要求黃建賓天黑前道歉，否則提告。

黃建賓臉書長文澄清2022年底關說秘書酒駕案，以及批評賴坤成脫黨參選縣長和打壓黨內同志。

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賴坤成表示，2006年綠營未提名參選縣長並開放參選，所以劉櫂豪與自己同時以無黨籍身分參選，無脫黨問題。

賴坤成說，黃建賓先斥資修復大武公車站，後更花2000萬拆除，承包商都是他舅舅戴姓包商的公司或相關團體負責，有圖利之嫌。

賴坤成再度「呼喚對手使用膝蓋思考」，自己身為律師，當時酒駕的秘書怎能不稱為現行犯？「用膝蓋想一下也知道這不可能」，且警方隔16天才函送，還推託承辦員警染疫才如此「都酒測完了，沒有其他人可以函送嗎？」加上當時黃建賓也到場，因此更需要檢方徹底調查。

賴坤成說，自己所提非告訴乃論罪，「我可以原諒黃建賓，只要他在天黑前打來道歉、撤文，要不就辭去立委，否則提告」

黃建賓團隊因仍在造勢中，表示稍晚會統一回覆。

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