為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    花蓮王生氣了！童子賢還原「花蓮鬼故事」傅崐萁下午將赴地檢署提告

    不滿童子賢言論，傅崐萁將提告。（資料照）

    不滿童子賢言論，傅崐萁將提告。（資料照）

    2025/07/24 14:57

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕和碩董事長童子賢近日表態支持罷免傅崐萁，並爆料過去花蓮震災時，當地教育機構遭縣府恐嚇不准收善款一事，時任花蓮縣長的傅崐萁遭點名，他今天認為童子賢散布謠言中傷涉違選罷法，下午3點將赴花蓮地檢署提告。

    立委傅崐萁陣營今天下午2點26分發布通知，表示針對童子賢對花蓮縣政府及傅崐萁的捐款指控，從（23）日發言至今已逾24小時，由於童並未舉出具體證據，而其發言內容既詆毀花蓮縣府同仁努力，更涉嫌違反選罷法第104條意圖使被罷免人通過或否決，將對童子賢正式提出告訴。

    傅崐萁今天和花蓮縣長徐榛蔚、政論節目主持人趙少康掃街反罷免。傅崐萁向媒體強調，如果再有任何人再不當轉載或是轉述不實言論將一併提告。

    趙少康受訪指出，童子賢因為挺核三重啟公投而得罪民進黨，只好到花蓮表態挺賴清徳的大罷免。如果真的捐款有疑義，以他如此崇高的社經地位，隨時都可以查證清楚，且2018年當時就該公開講清楚的事，而現在被踢爆指控不實，徐縣長限一天內回應，童子賢才又扯回是2018年，根本是敢做不敢當，一樣提不出任何事證。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播