花蓮王生氣了！童子賢還原「花蓮鬼故事」傅崐萁下午將赴地檢署提告

不滿童子賢言論，傅崐萁將提告。（資料照）

2025/07/24 14:57

〔記者王峻祺／花蓮報導〕和碩董事長童子賢近日表態支持罷免傅崐萁，並爆料過去花蓮震災時，當地教育機構遭縣府恐嚇不准收善款一事，時任花蓮縣長的傅崐萁遭點名，他今天認為童子賢散布謠言中傷涉違選罷法，下午3點將赴花蓮地檢署提告。

立委傅崐萁陣營今天下午2點26分發布通知，表示針對童子賢對花蓮縣政府及傅崐萁的捐款指控，從（23）日發言至今已逾24小時，由於童並未舉出具體證據，而其發言內容既詆毀花蓮縣府同仁努力，更涉嫌違反選罷法第104條意圖使被罷免人通過或否決，將對童子賢正式提出告訴。

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傅崐萁今天和花蓮縣長徐榛蔚、政論節目主持人趙少康掃街反罷免。傅崐萁向媒體強調，如果再有任何人再不當轉載或是轉述不實言論將一併提告。

趙少康受訪指出，童子賢因為挺核三重啟公投而得罪民進黨，只好到花蓮表態挺賴清徳的大罷免。如果真的捐款有疑義，以他如此崇高的社經地位，隨時都可以查證清楚，且2018年當時就該公開講清楚的事，而現在被踢爆指控不實，徐縣長限一天內回應，童子賢才又扯回是2018年，根本是敢做不敢當，一樣提不出任何事證。

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